Последнее суперлуние года: когда высматривать «Бобровую луну»?

Земляне могут наблюдать суперлуние несколько раз в течение года: в этот момент наша спутница-Луна находится в максимальной точке сближения с Землей и особенно заметна на небе.

Последнее суперлуние 2024 года произойдет в ночь с 15 на 16 ноября. Полная луна достигнет пика в субботу в 00:29 по московскому времени, когда наш спутник приблизится к Земле на расстояние в 361,867 километров.

Ноябрьское полнолуние традиционно называют «бобровым»: это название появилось благодаря коренным жителям Америки, которые заметили, что именно в этот месяц бобры активно готовятся к холодам и строят плотины. Предыдущее полнолуние 17 октября — оно, кстати, запомнилось как самое мощное суперлуние 2024 года — носило имя «Луна Охотника», а за месяц до этого земляне наблюдали «Урожайную Луну» сентября.

Термин «суперлуние» не относится к официальным научным классификациям. Его придумал американский астроном и астролог Ричард Нолле, обозначая явление, при котором из-за эллиптической орбиты во время полнолуния или новолуния наш спутник максимально приближен к Земле (или почти максимально приближен, в пределах 90% от наивысшей точки сближения года, которая известна как перигей). Сейчас этот термин активно используют даже астрофизики.

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По классификации Нолле, ноябрьское полнолуние не является полноценным суперлунием, потому что немного не дотягивает до границ в 90% от перигея 2024 года, который был достигнут во время новолуния 10 марта – тогда спутник оказался от нас на расстоянии в 356,895 километров. Но многие астрономы и любители предпочитают закрывать на это глаза.

Полнолуние над Петербургом в Мае 2024 года Фото: Владислав / фотохостинг Russian Traveler

Помимо мощной и яркой луны, в течение нескольких дней земляне также смогут наблюдать на небе сразу несколько других красочных явлений: одно из самых ярких звездных скоплений Плеяды в созвездии Тельца пройдёт очень близко от полной Луны. Лучше всего разглядывать его в бинокль примерно через час после заката в пятницу или субботу вечером – после полуночи Плеяды поднимутся выше.

А вот метеорный поток Леониды, один из самых богатых в этом году на падающие звезды, лучше всего наблюдать в момент, когда Луна будет находиться ближе к горизонту, дабы её яркий свет не помешал наблюдениям. Этот метеорный поток связан с кометой 55P/Темпеля-Туттля и порождает до 20 метеоров в час. Он особенно активен с 6 по 30 ноября, а в воскресенье 17 ноября ожидается его пик.

Поэтому вооружайтесь телескопами и биноклями, а лучше уезжайте подальше от города на природу, чтобы световой шум города не мешал вашим наблюдениям. Эти выходные обещают быть красочными!