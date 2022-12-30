Посмотрите на Землю с борта Китайской космической станции

Завораживающее видео нашей планеты с высоты орбиты, снятое камерами на борту китайской станции «Тяньгун».

Посмотрите на нашу синюю планету в бескрайнем чёрном космосе. Видео сделала станция «Тяньгун», дрейфующая высоко над Землей. А мы плавно скользим по поверхности планеты вместе с камерой.

Временами станция совсем не попадает в объектив камеры, и кажется, что планета катится под ней, словно большой и очень красивый мраморный шар для боулинга. Иногда облака кучерявой завесой укрывают Мировой океан внизу, а иногда Солнце освещает всю поверхность, будто прожектором.

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Комплектация станции уже полностью завершена, и теперь на ней постоянно работает экипаж. На данный момент «Тяньгун» состоит из базового модуля под названием «Тяньхэ», и двух экспериментальных модулей под названием «Вэньтянь» и «Мэньтянь». Но в будущем к станции могут добавить новые модули.

Ранее в этом месяце руководитель миссии Ван Сян заявил, что станцию будут развивать, чтобы ставить больше научных экспериментов и испытывать технологии космических кораблей, а также для того, чтобы сделать реальностью исследование Луны.

Научные операции официально начались после того, как экипаж пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14» передал данные о деятельности станции астронавтам «Шэньчжоу-15», прибывшим в космос 29 ноября. За время короткого пересечения миссий «население» станции впервые достигло шести человек.

«Тяньгун» – третья в мире многомодульная пилотируемая орбитальная станция после станций «Мир» и МКС, но она меньше по размерам. Она имеет массу более 60 тонн, а со временем может разрастись до 100 и более тонн.