Посмотрите наверх: скоро там ярко вспыхнет «новая» звезда

И это можно будет увидеть собственными глазами.

Ожидается, что в ближайшие месяцы звезда в созвездии Северной Короны, которая находится на расстоянии 3000 световых лет от Земли, вспыхнет невероятно ярким светом. Такие звезды называются новыми звездами, или (среди астрономов) просто новыми.

В заявлении NASA говорится, что такое событие случается раз в жизни – причем наблюдать его можно будет невооруженным взглядом в течение целой недели.

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Что такое «новая»? Новая звезда – это так называемая переменная звезда, которая демонстрирует яркую вспышку или очень быстрое усиление блеска, за которым следует его медленное ослабление вплоть до полного угасания. Новой называют взрыв в результате термоядерных реакций на поверхности небольшой плотной звезды. Это не менее впечатляющее зрелище, чем взрыв сверхновой, но при этом – более частое. К тому же после сверхновой звезда уже не будет прежней – она становится или чёрной дырой, или нейтронной звездой. А «новая» после вспышки возвращается к прежнему состоянию – до следующего взрыва.

Обычно взрыв новой происходит в системе из двух звезд, в которой одна планета значительно старше и в своем возрасте находится на главной последовательности или перешла в стадию красного гиганта, а вторая звезда – белый карлик. В результате тесного взаимодействия на белый карлик от гигантской соседки через окрестности точки Лагранжа L1 перетекает газ, содержащий до 90% водорода. Полученное карликом вещество формирует вокруг меньшей звезды аккреционный диск. А когда водорода у карлика становится в избытке, происходит взрыв невероятной силы.

Этот процесс сродни взрыву водородной бомбы, но нам не о чем беспокоиться – звезда Т Северной Короны (Т Coronae Borealis, в англоязычной литературе также известна как «Полыхающая звезда»), о которой идет речь, находится слишком далеко, чтобы она своим взрывом могла причинить вред землянам.

Люди и раньше видели, как светимость этой новой увеличивается во много раз. Впервые она была обнаружена астрономами в 1866 году – и с тех пор звезда ярко вспыхивает примерно каждые 80 лет.

Тем не менее, такое стоит постараться увидеть: последний раз T Coronae Borealis сияла в 1946 году, и это единственный раз, когда она будет радовать астрономов в этом веке. К тому же Т Северной Короны является одной из немногих известных на данный момент повторных новых.