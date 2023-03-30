Поврежденный корабль МКС «Союз МС-22» приземлился на землю без экипажа

Его обнаружили в районе казахстанского города Жезказган.

Спускаемый аппарат поврежденного корабля «Союз МС-22» без экипажа в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана, сообщает «Роскосмос». Посадка произошла юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Ранее корабль отстыковался от малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.

С МКС на «Союзе МС-22» доставлены 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

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Корабль «Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. 15 декабря 2022 года после попадания микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.

Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода и вернется на Землю только на следующем корабле – «Союзе МС-23». Он стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля.