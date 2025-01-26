Правда ли, что Земля уменьшается в размерах, как Луна и Меркурий?

Ещё полвека назад исследователи заметили, что самая маленькая планета нашей Солнечной системы с каждым годом становится всё меньше.

Меркурий сжимается из-за термического охлаждения внутри планеты, так заявили учёные, после того, как проанализировали данные миссии NASA Mariner 10.



В 1974 году автоматическая межпланетная станция исследовала поверхность Меркурия и заметила километровые склоны (их называют эскарпы), они появились на поверхности из-за процессов происходящих внутри планеты. По словам профессора планетарных наук Дэвида Ротери, внутренняя часть Меркурия становится меньше из-за термического сжатия, поэтому поверхность имеет всю меньшую площадь для покрытия и в ответ формирует эскарпы.

В 2014 году было подсчитано, что за период образования этих уступов площадь Меркурия сократилась примерно на семь километров.

Хотя по подсчётам исследователей откосы могли образоваться около 3 миллиардов лет назад, планета всё ещё продолжает остывать – поэтому сжатие её ещё не закончилось.

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Фото: Кристина / фотохостинг Russian Traveler

Интересно, что Луна тоже сжимается по мере охлаждения: это доказывают снимки камер на борту Apollo 15, 16 и 17. Изучая откосы, похожие на те, что были обнаружены на поверхности Меркурия, планетологи пришли к выводу, что сравнительно недавно наш спутник уменьшился примерно на 100 метров из-за охлаждения внутренних недр. Более того, Луна всё ещё продолжает сжиматься и уменьшаться в размерах, а разломы на её поверхности сейсмически активны и по сей день - и даже время от времени вызывают лунотрясения.

Значит ли это, что площадь и масса Земли, тоже подвержен этому тренду и наша планета сжимается, как Меркурий и Луна?

Не совсем. Эксперты поясняют, что в отличии от двух вышеупомянутых космических объектов, Земля имеет более плотную атмосферу и продолжает набирать массу благодаря тому, что каждый год на нас валится с неба около 40,000 тонн пыли и камней. Но также наша планета безбожно теряет атмосферные газы, рассеивающиеся в космическом пространстве (процесс диссипации) – по подсчётам физиков, каждую секунду нас покидает около трех килограммов водорода.

Получается, что за год Земля теряет около 100 тысяч тонн водорода и около 1,600 тонн гелия. Если взять во внимание процесс потери Землей энергии из-за охлаждения ядра и, наоборот, её приобретение из-за глобального потепления, можно сделать вывод что каждый год наша планета уменьшается где-то на 50,000 тонн. Звучит страшно, но в общем массе Земли это ничтожная малость.