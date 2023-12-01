Долгое пребывание в космосе может привести к эректильной дисфункции

Плохие новости для тех, кто мечтает стать космонавтом.

Исследователи из США установили, что воздействие суровых условий космоса может привести к эректильной дисфункции. Правда, пока что они подтвердили это лишь в экспериментах с крысами.

Высокие уровни микрогравитации и радиации, которые обычно наблюдаются за пределами защитной атмосферы Земли, «негативно влияют на сосудистые ткани» и ухудшают приток крови к половому члену, пишут ученые.

Более того, проблема сохраняется и после прекращения воздействия космических условий, поэтому космонавты-мужчины могут годами испытывать трудности в спальне.

Исследование провели эксперты из Университета штата Флорида и Медицинской школы Университета Уэйк Форест в Северной Каролине, которые говорят, что влияние космического полета на эректильную функцию еще не до конца изучено.

«В космической отрасли растет интерес к длительным пилотируемым экспедициям на Луну и Марс. Наши результаты показывают, что моделируемый космический полет вызывает долгосрочное нарушение нервно-сосудистой эректильной функции. Это представляет собой новый риск для здоровья, который следует учитывать при исследовании дальнего космоса», – пишут исследователи.

Команда задействовала 86 крыс-самцов для своих экспериментов, которые проходили в Лаборатории космической радиации NASA в Нью-Йорке. Половину грызунов фиксировали задними конечностями вверх (чтобы имитировать невесомость из-за микрогравитации в космосе) в течение четырех недель, в то время как другая половина могла бродить по клеткам как обычно.

В обеих группах разные крысы подвергались разным уровням космического излучения – сильному воздействию, низкому воздействию или отсутствию воздействия. Последующие оценки, проведенные примерно год спустя, выявили две проблемы, связанные с эректильной дисфункцией у крыс – окислительный стресс и эндотелиальную дисфункцию – которые могут ухудшать приток крови к половому члену.

Окислительный стресс описывается как вредное воздействие свободных радикалов (нестабильных молекул) на организм, также его связывают с плохой выработкой спермы. Эндотелиальная дисфункция возникает, когда эндотелий, тонкий слой клеток, выстилающий кровеносные сосуды, не может функционировать должным образом.

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«Окислительный стресс и эндотелиальная дисфункция являются причинными факторами патогенеза эректильной дисфункции», – объясняют авторы работы.

Исследователи обнаружили, что такие «сосудистые изменения» были вызваны относительно низкими дозами галактического космического излучения и, в меньшей степени, невесомостью, в первую очередь за счет увеличения окислительного стресса.

Хотя эксперименты проводились на крысах, исследователи обеспокоены тем, что аналогичные эффекты могут наблюдаться и у людей.

«Поскольку пилотируемые миссии в космос запланированы на ближайшие годы, эта работа показывает, что сексуальное здоровье астронавтов следует тщательно контролировать по их возвращению на Землю», – заключил ведущий автор исследования Джастин Ла Фавор из Университета штата Флорида.