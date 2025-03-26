Пришествие НЛО или новая галактика? Россияне заметили в небе «светящиеся спирали»

Странные завихрения в небе также наблюдали жители Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы.

В понедельник вечером россияне могли заметить странное небесное явление: светящуюся облачную спираль, которая со временем сменила форму с яркого круга до размытого завихрения.

Необычный объект на вечернем небе заметили в Калининграде, Ростове, Краснодаре и других городах России. А наши соседи из европейских стран даже успели окрестить загадочную спираль новой галактикой.

Фото: SHOT / Telegrаm-канал

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В метеоролгических службах поспешили разуверить особо паникующих, что это не тайный знак, предзнаменующий нашествие НЛО, и не конец света, а всего лишь след от замороженного выхлопа топлива верхних ступеней ракеты SpaceX Falcon 9 Илона Маска.

Ракета была запущена из Флориды в понедельник вечером в рамках секретной миссии правительства США. Шлейф от ледяного выхлопа вращался в атмосфере, отражая солнечный свет и создавая визуальный эффект спирали. Явление можно было наблюдать в течение нескольких минут, прежде чем след окончательно «размыло» на небосклоне.