Происхождение несущей смерть «звезды-зомби» остаётся загадкой

Этот магнетар несется через нашу галактику со скоростью выше 177,000 км/ч.

Чрезвычайно мощный и быстрый магнетар под кодовым названием SGR 0501+4516 уже заставил ученых поломать голову. Эта нейтронная звезда с мощнейшим магнитным полем является остатком мертвой звезды, сжавшейся до размера планеты, но сохранившей при этом свою массу. Нейтронные звезды являются самыми плотными из всех космических объектов.

Если бы подобный магнетар мог приблизиться к Земле и оказался бы от нас на расстоянии в 1000 км, каждый атом внутри человека мгновенно бы разорвало. К счастью, сближения SGR 0501+4516 с Солнечной системой не прогнозируется.

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История происхождения этого магнитара полна загадок. Его скорость достигает 177,000 км/ч, что говорит о том, что скорее всего его рождение было необычно. SGR 0501+4516 является лишь одним из 30 известных магнетаров в Млечном Пути. Впервые его заметили в 2008 году, но последующие наблюдения, представленные в новом исследовании, заключили что этот магнитар движется через нашу галактику гораздо быстрее, чем ожидалось.

До этого момента исследователи предполагали, что магнетары рождаются в результате взрыва умирающих звезд. Когда SGR 0501+4516 изначально заметили вблизи остатков сверхновой HB9, эта гипотеза подтвердилась. Но новое исследование показало, что магнетар движется совсем в другом направлении и слишком быстро. А значит, скорее всего, никакого отношения к этой сверхновой не имеет. Более того, вряд ли он был связан и с остатками других массивных звездных скоплений.

Существует ещё гипотеза, что магнетар появился в результате коллапса белого карлика (оставшегося ядра звезды, когда она уже растеряла своё топливо). В таком случае белый карлик либо взрывается, ничего после себя не оставляя, либо при каких-то определенных условиях превращается в магнетар. Так ли это на самом деле, астрофизики на данный момент подтвердить не в силах, поэтому о происхождении гигантских магнитных зомбаков остаётся только гадать.