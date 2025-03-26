Пугающие фото: 40 лет назад астронавты зависли в космосе без страховки, спасая спутники

Космонавты НАСА вышли в открытый космос без привязки к кораблю.

В 1984 году американские астронавты стали участниками миссии по возвращению на Землю двух сбившихся с пути спутников. Для этого астронавты Дейл Гарднер и Джозеф Аллен совершили выход в открытый космос без страховки – передвигаться в космическом пространстве им помогали пилотируемые маневрирующие модули (ММU), но смотреть на их работу все равно жутко.

Первым человеком, совершившим свободный выход в открытый космос без механической привязки к кораблю, стал Брюс Маккэндлесс II. 7 февраля и 9 февраля 1984 года в течение более 5 часов он проводил испытания индивидуальной двигательной установки в свободном полете вместе с коллегой Бобом Стюартом. Через несколько месяцев его поступок повторили другие астронавты НАСА, но уже для целенаправленной задачи.

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Дейл Гарднер управляет пилотируемым маневрирующим модулем, чтобы захватить Westar 6 во время второго выхода в открытый космос. Фото: NASA

Во время миссии Challenger STS-41B, участником которой являлся Маккэндлесс II, были развернуты спутники Westar 6 и Palapa B2 – но из-за отказов верхних ступеней ракет они оказались на неправильных орбитах. В ноябре 1984 года экипаж из пяти человек нагнал спутники на корабле Discovery. Специалисты миссии Джозеф Аллен и Дейл Гарднер вышли в открытый космос без привязки к кораблю, чтобы захватить «убежавшие» спутники. В этот момент их коллеги с помощью системы дистанционного манипулятора и нескольких уловок поместили Westar 6 и Palapa B2 в грузовой отсек.

Миссия была выполнена в два захода для каждого спутника продолжительностью по 5-6 часов. Позже спутники отремонтировали и вернули в открытый космос уже на «правильные» позиции. А путешествие астронавтов по открытому космосу вошло в историю как самые пугающие реальные кадры о космических приключениях землян.