Раскаленная лава на спутнике Юпитера: космический снимок «Юноны»

Космический аппарат сделал инфракрасное изображение Ио с расстояния 80 тысяч километров.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало снимок, сделанный космическим аппаратом «Юнона» 5 июля 2022 года. На нем можно увидеть потоки лавы и лавовые озера в виде ярко-красных пятен на спутнике Юпитера Ио.
На Ио расположены сотни вулканов, но исследователи с удивлением обнаружили, что они в основном сосредоточены в приполярной области спутника, а не в экваториальной, как того можно было бы ожидать.
Космический зонд «Юнона» работает на орбите Юпитера с 2016 года. После изучения газового гиганта аппарат пролетел мимо Ганимеда в 2021 году и Европы в начале этого года. Теперь «Юнона» занимается исследованием Ио, и это был первый из девяти облетов вулканического спутника Юпитера, которые запланированы на следующие полтора года.
Ученые надеются собрать больше данных о вулканах Ио и ее магнетизме, которые играют роль в формировании полярных сияний Юпитера.
«По мере того, как мы наблюдаем, как вулканы меняются и становятся либо более, либо менее активными, они управляют гигантской магнитосферой Юпитера», – Скотт Болтон, руководитель миссии «Юнона».
И на Земле, и на Юпитере полярные сияния возникают, когда заряженные частицы, такие как протоны или электроны, взаимодействуют с магнитным полем, известным как магнитосфера, которое окружает планету.
Магнитное поле Юпитера примерно в 20 тысяч раз сильнее, чем у Земли, что способствует появлению самых ярких полярных сияний в Солнечной системе.
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Данные, которые собирает «Юнона», могут помочь в будущих миссиях по изучению спутников Юпитера. Одна из таких миссий – NASA Clipper – изучит еще один спутник Юпитера, Европу. Ученые считают, что это одно из самых перспективных мест для поиска жизни в Солнечной системе за пределами Земли.
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