Размытые кольца умирающей звезды — в фокусе космического телескопа

Сцена, напоминающая со стороны взмах крыльев бабочки, сформировалась по меньшей мере 4000 лет назад.

Комья пыли и газа, выброшенные умирающей звездой в центре планетарной туманности NGC 1514, попали в фокус космического телескопа «Джеймса Уэбба» и подарили нам прекрасное изображение. Эту туманность можно обнаружить лишь с помощью среднего инфракрасного диапазона.

В центре туманности две звезды – они заметны на изображении благодаря ярким голубоватым дифракционным пикам. Звезды следуют по узкой вытянутой орбите продолжительностью в девять лет. Они остаются окутаны дугой пыли, которая на снимке представлена оранжевым цветом. Причем подобная сцена сформировалась как минимум 4000 лет назад и продолжит меняться в течение ещё несколько тысячелетий.

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Пока мы можем наблюдать лишь размытые, симметричные узоры из газа и пыли, обнажающих ядро одной из умирающих звезд. Раньше она была в несколько раз массивнее нашего Солнца, но по мере своего жизненного цикла она раздувалась и медленно сбрасывала в космическое пространство слои газа и пыли. Со временем от внешнего слоя звезды ничего не осталось, а материал вокруг умирающего светила собрался в причудливый узор, который мы сегодня можем наблюдать с помощью инструментов «Джеймса Уэбба».