Самый грозный ураган во вселенной. Скорость внутри – 500 км/ч

Большое Красное Пятно на Юпитере — самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе.

На планете Юпитер уже как минимум 340 лет бушует гигантский ураган-антициклон – Большое Красное Пятно. Его размеры постоянно меняются, однако он может достигать 14 тысяч км в ширину и 40 тысяч км в длину, что соразмерно с шестью радиусами нашей планеты! Впрочем, 100 лет назад Большое Красное Пятно было в 2 раза больше и гораздо ярче. Его красновато-оранжевый цвет, по предположениям ученых, обусловлен наличием серы и фосфора в атмосфере Юпитера. Большое Красное Пятно расположено в южном полушарии планеты и перемещается параллельно экватору. Оно вращается против часовой стрелки с периодом оборота около 6 земных суток.

Снимок Большого Красного Пятна, сделанный «Вояджером-1».

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Какова глубина Большого красного пятна на Юпитере? читать

Скорость ветра внутри гиганта может превышать 500 км/ч. Этот рекордный вихрь был открыт Джованни Кассини ещё в 1665 году. Однако до полета космических аппаратов «Вояджер» считалось, что Большое Красное Пятно представляет собой некое твердое образование, а не атмосферный вихрь. Кроме Большого Красного Пятна, на Юпитере существуют и другие вихревые пятна, однако они обладают меньшим размером.



Такие пятна находятся как в южном, так и в северном полушариях планеты. Обычно они белого, коричневого или красного цвета. Иногда эти вихревые пятна сталкиваются с Большим Красным Пятном. Так, в 1975 году Большое Красное Пятно столкнулось с меньшим по размеру вихрем, после чего его цвет побледнел и оставался таким на протяжении нескольких лет. А летом 2008 года телескоп «Хаббл» зафиксировал, как Большое Красное Пятно поглощает небольшое пятно красного цвета. Интересно, что гигантские вихри, подобные Большому Красному Пятну, существуют не только на Юпитере, но и на других газовых планетах. К таким относится, например, Нептун, на котором имеется Большое темное пятно.