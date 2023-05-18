Робот-змея поможет в поисках жизни на ледяных лунах Сатурна

Впрочем, его можно будет использовать и на Земле.

По словам членов команды из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Калифорнии, разработанный инженерами космического агентства робот-змея поможет исследовать экстремальную местность на ледяных лунах Солнечной системы, таких как Энцелад, спутник Сатурна. Эта луна известна тем, что сквозь ее ледяную корку извергается вода, поэтому ученые считают Энцелад одним из лучших мест, где нужно искать жизнь за пределами Земли.

Робот, получивший название Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) спроектирован так, чтобы использовать несколько вращающихся сегментов для передвижения по местности, как это делают змеи. Такая особенность позволит EELS двигаться по территориям, непроходимых для марсоходов и других маневренных посадочных модулей.

«У него есть возможность двигаться туда, куда другие роботы не могут попасть. Хотя некоторые роботы лучше справляются с тем или иным конкретным типом местности, идея EELS заключается в способности делать все и сразу», – Мэтью Робинсон, менеджер проекта EELS.

EELS претерпел несколько изменений, в ходе которых исследовательская группа проверяла, какие материалы и технические характеристики конструкции являются лучшими. Текущая версия робота состоит из 10 вращающихся сегментов, приводимых в движение более широкими 20-сантиметровыми пластиковыми винтами для испытаний на рыхлой местности и более острыми металлическими винтами для сцепления в условиях гололеда.

На данный момент команда протестировала EELS в таких местах: на катке, на песчаной площадке Mars Yard в Лаборатории реактивного движения, используемой для обучения марсоходов, и даже на «площадке для роботов» на горнолыжном курорте в Южной Калифорнии.

В голове робота будут камеры и лидар, они помогут EELS анализировать окружающую среду и перемещаться по ней, создавая 3D-карты окружения. Чтобы проверить это, исследователи EELS опустили прототип головы робота-змеи в ледниковую трещину, похожую на ту, с которой EELS может столкнуться на одной из своих основных целей: спутнике Сатурна Энцеладе.

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Струи воды из трещин Энцелада выбрасываются с такой силой, что одно из колец Сатурна даже состоит из частиц льда, выброшенных с орбиты этой луны. Измерения NASA показали большое количество органического материала в этих шлейфах, поэтому космическое агентство выбрало Энцелад как главного претендента среди планетарных тел в нашей Солнечной системе, способных поддерживать жизнь. Агентство рассчитывает, что EELS проберутся сквозь лед на поверхности Энцелада в поисках доказательств.

Помимо высокой маневренности, EELS также должен быть полностью автономным. В среднем радиосигнал преодолевает расстояние между Сатурном и Землей примерно за 1,5 часа. Эта временная задержка означает, что EELS должен будет интерпретировать свое окружение, оценивать возможные опасности, определять возможные маршруты движения, различать и выбирать цели для сбора данных и даже восстанавливаться после непредвиденных событий – и все это полностью автономно.

У EELS также могут быть задачи гораздо ближе к дому, чем Энцелад. Команда JPL ожидает, что адаптивность EELS будет полезна для исследователей на Земле, изучающих ледники и пещеры. Он также может использоваться для исследования подземных лавовых труб и других геологических особенностей на Луне и Марсе.

«До сих пор наше внимание было сосредоточено на автономных возможностях и мобильности, но в конечном итоге мы рассмотрим, какие научные инструменты мы можем интегрировать с EELS», – Мэтью Робинсон.

Прямо сейчас, с его 10-сегментным вариантом, EELS весит около 100 килограммов, длина аппарата – четыре метра. В окончательной конструкции робота будет использоваться до 48 сегментов, чтобы дать роботу большие возможности.

Впрочем, неясно, когда EELS сможет полететь к Энцеладу.