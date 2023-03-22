Rolls-Royce построит ядерный реактор для будущей лунной базы

Ожидается, что он будет создан к 2029 году.

Космическое агентство Великобритании заключило с Rolls-Royce контракт на сумму в 3,5 миллиона долларов США на разработку демонстрационного модульного ядерного реактора, который можно будет установить на Луне к 2029 году для поддержки постоянных поселений людей на лунной поверхности.

Большинство космических кораблей, которые работают вблизи Земли, питаются от солнечных батарей, но зонды, которые приземляются на Луне, нуждаются в альтернативном источнике питания. Это связано с тем, что на Луне есть ночи, которые длятся 14 земных дней, когда температура может упасть до -183 °C, что может привести к фатальному повреждению аккумуляторов и хрупкой электроники.

Этот альтернативный источник питания обычно основан на радиотепловых генераторах, где естественный распад радиоактивных элементов, таких как плутоний, может обеспечить питание космического корабля или, по крайней мере, может поддерживать достаточное тепло оборудования.

Однако большие установки, которые потребуются будущим астронавтам для жизни и работы на Луне, будут постоянно потреблять большое количество энергии, независимо от того, есть там солнечный свет или нет. Это означает переход от радиотепловых генераторов к настоящим ядерным реакторам деления, подобным тем, которые используются на Земле для бытовых и военных целей, хотя и уменьшенным и адаптированным для лунных условий.

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Проект лунного ядерного реактора Rolls-Royce Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce уже работает над своей программой микрореакторов с прошлого года в рамках контракта на исследования космического агентства Великобритании на сумму 303 тысячи долларов. Теперь цель состоит в том, чтобы построить настоящий реактор, который однажды сможет обеспечить лунную базу энергией, необходимой для связи, жизнеобеспечения и научных экспериментов.

Новый модульный реактор будет разработан с помощью Оксфордского университета, Университета Бангора, Университета Брайтона, Центра перспективных производственных исследований Шеффилдского университета (AMRC) и Nuclear AMRC. Программа будет включать не только строительство реактора, но и технологию передачи тепла, вырабатываемого реактором, и преобразования его в полезную электроэнергию. В Rolls-Royce также считают, что эта технология может иметь потенциальное наземное применение.

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Космическим агентством Великобритании и многими академическими учреждениями Великобритании, чтобы продемонстрировать лучшие инновации и знания Великобритании в области космоса. Это финансирование продвинет нас вперед в реализации микрореактора, а технология принесет огромные преимущества как для космоса, так и для Земли», – говорится в заявлении Rolls-Royce.