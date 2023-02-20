«Роскосмос» отправит спасательный корабль на МКС на этой неделе

Запуск корабля «Союз МС-23» запланирован на 24 февраля.

Российское космическое агентство планирует отправить спасательный корабль на Международную космическую станцию 24 февраля, чтобы доставить домой трех космонавтов. Их транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-22» был поврежден крошечным метеороидом.

На прошлой неделе «Роскосмос» отложил запуск космического корабля «Союз МС-23», заявив, что на корабле снабжения, пришвартованном к МКС, произошла утечка охлаждающей жидкости.

В сентябре «Союз МС-22» доставил на МКС российских космонавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио. Они должны были вернуться домой на том же космическом корабле, но в середине декабря из него началась утечка охлаждающей жидкости после удара микрометеорита.

Отмечается, что после разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21», произошедшей 11 февраля, специалисты предприятий «Роскосмоса» проанализировали полученную телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля.

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«Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях», – Сергей Крикалёв, исполнительный директор «Роскосмоса».

19 февраля двигатели грузового корабля «Прогресс МС-22» скорректировали высоту МКС в рамках подготовки к возвращению на Землю корабля «Союз МС-22».

Двигатели включили в 7:20 по Москве, они проработали 958,32 сек и выдали импульс величиной 1,8 м/с. В результате средняя высота орбиты станции составила 418,9 км над поверхностью нашей планеты, говорится в сообщении «Роскосмоса».

Планируется, что возвращение трех членов экипажа МКС на корабле «Союз МС-23» состоится осенью этого года.