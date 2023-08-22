Российская лунная миссия провалилась. Что случилось?

Юра, прости.

21 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» должна была совершить мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли, но этого не произошло. Вместо этого станция врезалась в лунную поверхность во внештатном режиме.

На сайте «Роскосмоса» появилась короткая заметка с названием «Об автоматической станции "Луна-25"». В ней указывается, что из-за перехода на нерасчетную орбиту станция столкнулась с Луной и «прекратила своё существование».

«В соответствии с программой полета автоматической станции "Луна-25", 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску "Луны-25" и вхождению с ней в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Вопросами выяснения причин потери "Луны-25" займется специально формируемая межведомственная комиссия», – говорится в сообщении ведомства.

Позднее генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов дал более развернутый комментарий по поводу крушения станции. По его словам, двигатель аппарата перед аварией отработал 127 секунд вместо запланированных 84 секунд.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата», – Юрий Борисов.

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Он также уточнил, что перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты неоднократно отрабатывалось на наземном стенде.

Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли. 17 августа станция «Луна-25» сделала первые снимки лунной поверхности. Аппарат провел съемку телевизионными камерами комплекса «СТС-Л». На снимке был запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

Российская станция «Луна-25» прислала на Землю свои первые снимки читать

«Луна-25» должна была отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшие годы планирует запустить орбитальный аппарат «Луна-26», который будет изучать спутник Земли дистанционно – в частности, составит карту распределения водяного льда на его поверхности. Затем должны состояться еще две миссии: «Луна-27» будет изучать реголит и содержащийся в нем лед в районе Южного полюса Луны, а доставить реголит со льдом на Землю должна будет «Луна-28». О возможной корректировке этих планов пока не сообщается.