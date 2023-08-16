Российская станция «Луна-25» прислала на Землю свои первые снимки

Аппарат работает в штатном режиме и готов к выходу на окололунную орбиту.

В Институте космических исследований Российской академии наук завершен экспресс-анализ телеметрической информации и данных измерений научных приборов на борту автоматической станции «Луна-25», выполненных 13 августа 2023 года в двух сеансах первых включений. Это произошло на расстоянии от Земли около 310 тысяч километров, сообщает «Роскосмос».

Все приборы показали полную работоспособность и готовность станции к исследованиям Луны. Аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично, говорится в пресс-релизе космического ведомства.

На двух кадрах видны элементы конструкции «Луны-25» на фоне Земли и Луны, а на третьем – эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Луна на снимке станции Фото: «Роскосмос»

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Во время сеансов ядерно-физический прибор АДРОН-ЛР измерил радиационный фон на автоматической станции, значительный вклад в который вносят галактические космические лучи. Эти лучи заполняют все межпланетное пространство, под их воздействием приборам и будущим экспедициям космонавтов предстоит работать на Луне. Поэтому узнать радиационный фон на борту космического аппарата заранее, еще на перелете, было крайне необходимо.

Автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России была отправлена к естественному спутнику Земли. Ей предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

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В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

Выход станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км должен состояться 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли – 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский (координаты центра эллипса 69,5450 градуса южной широты и 43,5440 градуса восточной долготы).