Российский и американский спутники едва не столкнулись на орбите Земли

Представители NASA ничего не могли сделать, чтобы это предотвратить.

Действующий космический аппарат NASA Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics (TIMED) и недействующий российский спутник «Космос 2221» едва не столкнулись друг с другом на орбите Земли 28 фераля на высоте около 600 километров. NASA оповестило об этом лишь за час до возможной аварии.

Если бы два неманевренных спутника столкнулись, это вывело бы из строя спутник NASA, который отслеживает воздействие Солнца на атмосферу Земли, а также могло привести к выбросу космического мусора с другими объектами на орбите. Но в итоге этого не произошло.

Потенциальный сценарий выброса спутникового мусора на низкой околоземной орбите (область космоса в пределах 2000 км от поверхности Земли) называется синдромом Кесслера и был отображен в фильме 2013 года «Гравитация».

Хотя такого рода инциденты еще не происходили в реальности, ученые все больше обеспокоены тем, что растущее число спутников и космического мусора делает его более вероятным. В настоящее время отслеживают 30 000 крупнейших обломков, но, по данным NASA, есть еще много таких, которые слишком малы, чтобы за ними можно было уследить.

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Эти более мелкие обломки представляют угрозу как для спутников, так и для Международной космической станции, которой в 2022 году пришлось выполнять различные маневры, чтобы избежать столкновения с мусором, образовавшегося «в результате российских противоспутниковых испытаний».

В настоящее время ученые работают над решением проблемы космического мусора на Земле. Например, группа австралийских ученых предложила убирать мелкий мусор из космоса, взрывая его лазером, а Европейское космическое агентство (ЕSА) планирует запустить четырехрукого робота для захвата отдельных объектов.

Генеральный директор ЕSA Ян Вернер также призвал ввести новые правила, согласно которым компании и агентства, запускающие спутники, будут нести ответственность за уборку своего мусора.