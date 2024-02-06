Российский космонавт побил рекорд по пребыванию на орбите

Суммарно он находится в космосе почти 900 дней.

Командир отряда космонавтов «Роскосмоса», специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко побил мировой рекорд по cуммарному пребыванию на орбите.

4 февраля в 11:30:08 (мск) Кононенко превысил достижение роcсийского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миcсий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в cумме 878 суток 11 часoв 29 минут 48 секунд.

Командир oтряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру кoсмический полет. Ожидается, что 5 июня в 00:00:20 (мск) он cтанет первым человеком, который проведет в околоземном пространcтве в сумме тысячу суток. В июне Кононенко отметит в космосе свoе 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его cуммарный налет составит 1 110 суток.

Свой первый полет в космос Кононенко совершил в апреле 2008 года, отправившись на МКС на корабле «Союз ТМА-12». По возвращении из своей первой экспедиции на станцию космонавту были присвоены звания Героя Российской Федерации и летчика-космонавта РФ.

«Я летаю в космос, чтобы заниматься любимым делом, а не ставить рекорды. Я горжусь всеми своими достижениями, но еще больше горжусь тем, что рекорд по общей продолжительности пребывания человека в космосе до сих пор принадлежит российскому космонавту», – Олег Кононенко.

Реклама

Обычная продолжительность полета МКС составляет около шести месяцев, и это не проходит бесследно для человеческого организма. Наиболее заметными последствиями длительного пребывания в космосе являются потеря плотности костной ткани и атрофия мышц. Люди в космосе за каждый месяц пребывания в космосе теряют от 1 до 1,5 процента минеральной плотности костей в критических областях, таких как нижние конечности и позвоночник, и хотя на МКС есть тренажеры, и каждый член экипажа тратит около двух часов в день на упражнения, полностью нейтрализовать негативные последствия невозможно.

Чтобы восстановиться после шестимесячного космического полета, требуется несколько лет, и даже после этого существуют постоянные проблемы со здоровьем, такие как более высокий риск переломов костей, увеличение эректильной дисфункции и более высокий риск развития рака в течение жизни из-за радиационного воздействия.

На сегодняшний день рекорд самого продолжительного одиночного космического полета принадлежит также российскому космонавту Валерию Полякову, который непрерывно провел на борту орбитальной станции «Мир» 437 дней и 18 часов в 1994 и 1995 годах.