Российский космонавт показал полярное сияние с борта МКС: видео

Сильнейшая геомагнитная буря породила мощное и красочное сияние, заметное и с орбиты, и на Земле.

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков запечатлел южное полярное сияние с борта МКС. В северном полушарии пользователи тоже устремились наблюдать отблески сияния с Земли, правда, не такие мощные.

На видео Пескова заметно, как верхние слои атмосферы Земли медленно заполняются бело-зелеными переливами, словно окутывающими нашу планету.

Яркое полярное сияние, замеченное космонавтом, стало следствием сильной магнитной бури, которая бушует уже несколько суток, попутно нарушая работу спутников и энергосистем.

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Южное полярное сияние Фото: Космонавт Кирилл Песков / Telegrаm-канал

Буря уровня G3 была спровоцирована мощными вспышками на Солнце в первые дни июня. Утром 3 июня продолжительность геомагнитных возмущений достигла почти 54 часов, на большинство из которых пришелся красный уровень опасности. Буря может стать самой сильной для текущего солнечного цикла, но оценить её масштаб можно будет лишь через несколько месяцев.

Кирилл Песков отправился на Международную космическую станцию в составе миссии SpaceX Crew-10 в марте этого года. Миссия проходит в соответствии с соглашением Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах между российскими и американскими космонавтами.