Российский космонавт прокатился на роборуке в открытом космосе

Космонавту Сергею Прокопьеву ассистировал за пределами МКС его коллега Дмитрий Петелин.

Российский экипаж МКС опробовал робоманипулятор European Robotic Arm (ERA). 9 августа космонавт Андрей Федяев при помощи манипулятора перенес своего коллегу Сергея Прокопьева на модуль «Наука».

Во время выхода в открытый космос длительностью 6 часов 34 минуты 40 секунд космонавты смонтировали на малом исследовательском модуле «Рассвет» дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, освободившиеся после переноса на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» в предыдущих выходах дополнительного радиационного теплообменника и шлюзовой камеры, сообщает «Роскосмос».

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Немецкий робоманипулятор ERA, выпущенный компанией Fokker Space, входит в состав штатных средств обслуживания модуля «Наука». Он выступает в роли основного манипулятора для российского сегмента станции и используется для установки и снятия целевой нагрузки на поверхности станции, а также при проверке её состояния и для перемещения космонавтов.

Это был 70-й российский (60-й плановый) выход в рамках проекта МКС и пятый в 2023 году. Для Сергея Прокопьева он стал восьмым выходом в космической карьере, для Дмитрия Петелина – шестым. С марта 1965 года 73 космонавта СССР и России провели 171 выход, в том числе 166 – в отечественных скафандрах.