авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Очень жаркий август: Голосование началось
Очень жаркий август: Голосование началось

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Очень жаркий август: Голосование началось
Очень жаркий август: Голосование началось

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Российский космонавт прокатился на роборуке в открытом космосе

Фото: «Роскосмос»

Космонавту Сергею Прокопьеву ассистировал за пределами МКС его коллега Дмитрий Петелин.

Российский экипаж МКС опробовал робоманипулятор European Robotic Arm (ERA). 9 августа космонавт Андрей Федяев при помощи манипулятора перенес своего коллегу Сергея Прокопьева на модуль «Наука».

Во время выхода в открытый космос длительностью 6 часов 34 минуты 40 секунд космонавты смонтировали на малом исследовательском модуле «Рассвет» дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, освободившиеся после переноса на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» в предыдущих выходах дополнительного радиационного теплообменника и шлюзовой камеры, сообщает «Роскосмос». 

Немецкий робоманипулятор ERA, выпущенный компанией Fokker Space, входит в состав штатных средств обслуживания модуля «Наука». Он выступает в роли основного манипулятора для российского сегмента станции и используется для установки и снятия целевой нагрузки на поверхности станции, а также при проверке её состояния и для перемещения космонавтов.

Это был 70-й российский (60-й плановый) выход в рамках проекта МКС и пятый в 2023 году. Для Сергея Прокопьева он стал восьмым выходом в космической карьере, для Дмитрия Петелина – шестым. С марта 1965 года 73 космонавта СССР и России провели 171 выход, в том числе 166 – в отечественных скафандрах.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023