Российский космонавт вернулся на Землю вместе с «застрявшими» на МКС американцами

Космонавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уилльямс провели на МКС больше девяти месяцев вместо запланированных восьми дней.

Российский космонавт-испытатель Александр Горбунов благополучно вернулся с МКС на Землю на борту капсулы SpaceX Dragon вместе американскими коллегами, сообщает «Роскосмос». Для двоих членов экипажа возвращение на твердую почву было особенно долгожданным.

Астронавты приводнились недалеко от побережья Флориды во вторник. Для 34-летнего россиянина полет в составе миссии SpaceX Crew-9 стал первым в его карьере. Горбунов отправился на МКС вместе с Ником Хейгом из НАСА 28 сентября 2024 года. В общей сложности космонавты провели на орбите 171 день.

А вот пребывание на борту МКС их коллег изрядно подзатянулось. Барри (Бутч) Уилмор и Сунита Уилльямс прибыли на станцию ещё 6 июня 2024 года в рамках первого пилотируемого испытательного полета Starliner компании Boeing. Вся миссия Уилмора и Уилльямс должна была продлиться не более двух недель.

Барри Уилмор, Александр Горбунов, Ник Хейг и Сунита Уильямс Фото: NASA

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Однако после выхода корабля на орбиту Boeing Starliner столкнулся с рядом проблем: несколькими утечками гелия и пятью отказами реактивной системы управления двигателями. В результате миссия была прекращена, а астронавты попросту «застряли» на МКС – возвращать их на Землю на корабле Starliner в компании не решились. По итогу Уилмор и Уилльямс провели на орбите почти 300 дней, то есть практически в 30 раз дольше, чем изначально планировалось. При этом в компании отрицали проблему, настаивая, что «астронавты не спешат возвращаться домой», так как продолжают научную работу на станции.

Чтобы освободить место для Уилмора и Уилльямс и вернуть их на Землю, в следующем полёте на Землю из состава экипажа миссии SpaceX Crew-9 пришлось исключить двух участников – командира Зену Кардман и специалиста по полёту Стефани Уилсон. После возвращения астронавтов их медицинские показатели подверглись серьезному мониторингу — всё-таки к такому длительному нахождению в космосе они не готовились.

На МКС продолжают работу трое россиян: 53-летний Алексей Овчинин, 39-летний Иван Вагнер и 34-летний Кирилл Песков, который отправился в свою первую космическую миссию 14 марта.

А вот мировой рекорд по самого длительному пребыванию в космосе за один полет принадлежит россиянину Валерию Полякову: к 22 марта 1995 года он провел в космосе более 437 суток.