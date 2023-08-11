Россия успешно запустила на Луну первую в современной истории станцию

Станция уже вышла на траекторию полета к спутнику Земли.

Ракета «Союз 2.1б» стартовала с космодрома Восточный в 2:11 (мск). Спустя девять минут разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.

Выход станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км должен состояться 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли – 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский (координаты центра эллипса 69,5450 градуса южной широты и 43,5440 градуса восточной долготы).

Автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России отправлена к естественному спутнику Земли. Ей предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

В части посадки «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности, сообщает «Роскосмос».

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«Чем хорош Южный полюс? С одной стороны, там есть вечно затемненные кратеры с запасами водяного льда. С другой, эти области постоянно освещаются Солнцем, то есть там можно разместить солнечные батареи. И первые станции будут работать на них. Но в этом регионе очень сложный рельеф. А нам нужно, чтобы при посадке аппарат не накренился, не завалился. Всё это учитывалось. Пригодными нашли 12 точек, из них выбрали три», – Александр Блошенко, исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса».

В ближайшие годы Россия планирует запустить орбитальный аппарат «Луна-26», который будет изучать спутник Земли дистанционно – в частности, составит карту распределения водяного льда на его поверхности. Затем должны состояться еще две миссии: «Луна-27» будет изучать реголит и содержащийся в нём лед в районе Южного полюса Луны, а доставить реголит со льдом на Землю должна будет «Луна-28».

Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался «Луна-24».