Россия вместе с Китаем построит электростанцию на Луне

Новая договоренность – часть проекта стран по созданию Международной научной лунной станции к 2036 году.

Российская корпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) заключили соглашение о строительстве лунной электростанции. Соответствующий меморандум был подписан главами государств Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время встречи 8 мая 2025 года.

Постройка ядерной энергетической установки станет ключевой точкой в создании Международной научной лунной станции (МНЛС), которую наши страны планируют запустить к 2036 году. Планы по созданию МНЛС были представлены российской и китайской стороной ещё в весной 2021 года, когда две страны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Роботизированная научная лунная база будет собрана в несколько этапов: в соответствии с представленным планом, её части будут доставлены на Луну во время пяти запусков сверхтяжелых ракет в период с 2030 по 2035 год. К российско-китайскому проекту уже присоединилось 13 стран.

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Весной прошлого года на тот момент генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которая будет питать перманентную базу. Установка станции планируется в течение 2033–2035 годов. Бывший руководитель отметил, что строительство реактора будет осуществляться автономно без человеческого присутствия.

В рамках инициативы по исследованию Луны в прошлом году Китай успешно запустил в космос экспедицию «Чанъэ-6». Ещё две китайские миссии «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» станут ключевыми частями проекта по создания лунной станции.

Новость о подписании меморандума вызвала живое обсуждение в международном поле, особенно после обнародования бюджетных планов НАСА на 2026 год. Предполагаемый бюджет ставит под вопрос планы американского агентства по созданию собственной орбитальной лунной базы.