Россиянин вернулся на Землю с мировым рекордом: он провел в космосе 1111 суток

Олег Кононенко отправился в свою пятую космическую экспедицию 15 сентября 2023 года. В июне этого года он отпраздновал на Международной Космической Станции (МКС) своё 60-летие.

Российский космонавт и командир экипажа Олег Кононенко вернулся на Землю после рекордных 374 суток на МКС – это стало самым длительным пребыванием на космической станции в истории.

23 сентября Кононенко успешно приземлился в Казахстане вместе с коллегой Николаем Чубом и американской астронавткой Трейси Дайсон – по правилам НАСА, она провела на станции меньше времени, ровно шесть месяцев. Она отправилась на МКС на корабле «Союз МС-25» 23 марта 2024 года.

Для ветерана космических полётов Кононенко пятая экспедиция стала рекордной ещё и по другой причине – в общей сложности ветеран космонавтики провёл в космосе почти 1111 суток, больше, чем какой-либо землянин в истории. До этого момента рекорд принадлежал другому российскому космонавту Геннадию Падалке, который суммарно провел в полёте 878 дней в течение пяти миссий (с 1998 по 2015 годы).

Николай Чуб при приземлении в Казахстане Фото: Артем Пылаев / Роскосмос

Кононенко преодолел этот порог в феврале, подчеркнув, что для него главной мотивацией в жизни являются не рекорды, а возможность заниматься любимым делом:

«Я летаю в космос для того, чтобы заниматься своим любимым делом, а не ставить рекорды. Космонавт — профессия, о которой я мечтал, интересовался и стремился с детства. Вот этот интерес, возможность летать в космос, жить и работать на орбите мотивируют меня на продолжение полетов», — сказал космонавт.

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Кононенко также стал первым в истории, кто во время своей четвертой экспедиции в декабре 2018 года напечатал на биопринтере элементы живых тканей — хрящ человека и щитовидную железу крысы — в условиях невесомости.

«Я горд всеми своими достижениями, но в большей степени горжусь тем, что рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека в космосе по-прежнему удерживает российский космонавт».

В течение годовой экспедиции Кононенко и Чуб встретили на станции четыре грузовых «Прогресс МС» и десяток американских и российских космических кораблей, совершили два выхода в открытый космос, провели 14 плановых коррекций орбиты МКС и множество научных экспериментов.

В 2022 году глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что Россия намерена покинуть МКС после истечения срока её обязательств в конце 2024 года. Неизвестно, побывает ли Кононенко на станции, с которой он попрощался в сентябре как «со вторым домом» ещё раз, но официально об уходе на пенсию 60-летний космонавт пока не сообщал.

По словам Кононенко, астронавты НАСА, в том числе нынешний командир МКС Сунита Уильямс, которой он передал бразды правления перед тем, как покинул станцию, теперь шуточно измеряют своё пребывание в космосе в «кононенках».