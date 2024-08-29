Рябь от умирающих звёзд можно будет уловить даже на Земле

Смерть массивной, быстро вращающейся звезды, может в прямом смысле слова потрясти Вселенную. Согласно новым расчетам астрофизиков, гравитационные волны, возникающие в результате этого грандиозного события, можно будет почувствовать и на Земле.

Смерть угасающих гигантских звёзд, массой в 15-20 раз больше нашего Солнца, сопровождается образованием гравитационных волн. Когда топливо у умирающей звезды заканчивается, она «схлопывается», превращаясь в черную дыру или в плотную холодную нейтронную звезду.

«Схлопывание» звезды – или коллапсар — оставляет после себя остаточный материал в виде диска, который быстро вращается и закручивается во внутрь чёрной дыры в течение всего нескольких минут, искажая вокруг себя пространственно-временную ткань и посылая гравитационные волны во всей Вселенной.

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Именно рябь от этих волн и планируют фиксировать на Земле учёные с помощью приборов, согласно новому исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal Letters.

Обнаружить подобную волны будут непросто – в первую очередь, нужно понять, какие сигналы следует искать. Учёные решили, что лазерные гравитационно-волновые детекторы LIGO с помощью которых проводили наблюдения гравитационных волн от других событий вполне справятся с такой задачей.

«В настоящее время единственные источники гравитационных волн, которые мы обнаружили, исходят от слияния двух компактных объектов – нейтронных звезд или черных дыр», — поясняет руководитель исследования Оре Готтлиб, научный сотрудник Центра вычислительной астрофизики (CCA) Института Флэтайрон в Нью-Йорке.

«Один из самых интересных вопросов в этой области: каковы потенциальные источники, не связанные со слиянием, которые могут создавать гравитационные волны, которые мы можем обнаружить с помощью современных установок? Один из многообещающих ответов — коллапсары».

Учёные были удивлены, когда их расчеты показали, что гравитационные волны от коллапсаров могут быть настолько мощными, что их можно будет уловить на расстоянии 50 миллионов световых лет. В случае успеха, исследователи смогут регистрировать такие события пачками, а значит и лучше разобраться во внутренней работе умирающих звёзд и чёрных дыр.