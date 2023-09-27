С астероида Бенну доставили ценную посылку: в ней нетронутый грунт и пыль. NASA в восторге

Семилетнее космическое путешествие длиной 6,21 миллиарда километров завершилось триумфально.

24 сентября – важная дата в истории космических исследований. На Землю впервые была доставлена посылка с астероида Бенну: грунт и пыль, собранные «разведчиком» NASA. Капсула OSIRIS-REx с образцами приземлилась на испытательном полигоне Министерства обороны в штате Юта. Данные радара подтвердили, что капсула вошла в атмосферу Земли, как и планировалось. Её тормозной парашют раскрылся сразу после входа в атмосферу, а затем отделился от капсулы. К моменту касания земли капсула замедлилась с гиперзвуковой скорости примерно до 17,7 километра в час.

Специалисты изучили место посадки и саму капсулу. Их признали безопасными для людей. Вместе со всем содержимым объект доставили на вертолете до ближайшего испытательного полигона Министерства обороны США. Позже капсулу отправят в Космический центр NASA в Хьюстоне. Там исследователи изучат привезенные образцы. Часть отправят специалистам из других стран.

Капсула содержит примерно 250 граммов сенсационного материала. Ученые надеются, что анализ образцов даст новую информацию о зарождении Солнечной системы и о том, как строительные блоки жизни «прибыли» на Землю. NASA опубликует результаты своего предварительного анализа 11 октября.

«Этот день знаменует собой необычайную веху не только для команды OSIRIS-REx, но и для науки в целом. Успешная доставка образцов с Бенну на Землю – это триумф совместной изобретательности и свидетельство того, чего мы можем достичь, объединившись с общей целью. Но давайте не будем забывать: хотя это может показаться концом невероятной главы, на самом деле это просто начало. Теперь у нас есть беспрецедентная возможность проанализировать эти образцы и углубиться в тайны нашей Солнечной системы», – Данте Лауретта, главный исследователь миссии.

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Ценность образцов заключается в том, что они представляют собой нетронутые свидетельства ранней Солнечной системы. Считается, что космические объекты, такие как астероид Бенну, остались неизменными с момента их образования – около 4,5 миллиарда лет назад.

Здесь, на Земле, уже есть немало образцов космических пород в виде метеоритов, которые каким-то образом добрались до нашей планеты и потерпели крушение на поверхности. Но такие образцы, как в коллекции OSIRIS-REx, действительно уникальны.

Исследователи изучают капсулу с образцами с астероида Бенну Фото: NASA

«Эти образцы являются одними из самых нетронутых доступных пород. В отличие от метеоритов, которые могут быстро загрязниться нашей атмосферой, водой и биотой, эти камни безупречны. Итак, вместе с Бенну мы будем анализировать нетронутые образцы древнейших объектов в Солнечной системе. Мы сможем многое рассказать о том, что происходило, когда Солнечная система представляла собой не что иное, как пыль и газ, а также о процессах, которые объединили планеты и создали ингредиенты для жизни на Земле», – Ник Тиммс, минералог из Университета Кертина в Австралии.

Одна из теорий о том, как Земля получила ингредиенты, необходимые для жизни, включает в себя их доставку с помощью астероидной бомбардировки на ранних этапах истории Солнечной системы. Изучение нетронутого материала астероидов может помочь ученым полностью или частично подтвердить реальность этой гипотезы.

Миссия по доставке образцов с поверхности Бенну на Землю стартовала ещё в 2016 году. Станция OSIRIS-REx достигла астероида 31 декабря 2018 года и присутпила к исследованиям Бенну. Грунт оттуда удалось собрать в октябре 2020 года, после чего начался долгий путь домой.