С космодрома «Восточный» запущена тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5». Какие задачи она выполняет?

Запуск ракеты «Ангара-5» назвали шагом к межпланетным путешествиям. В перспективе она может помочь достигнуть Марса и Венеры

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», которая стартовала с космодрома «Восточный» 11 апреля, в перспективе позволит подготовиться к межпланетным путешествиям, уверен ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Ангара» принадлежит к классу тяжелых ракет-носителей, а тяжелые ракеты-носители востребованы во многих областях. Этот класс определяется способностью ракеты выводить определенную полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту. Это 24 тонны, и такой вес необходим для строительства российской орбитальной станции, примерно такой же вес потребуется для путешествий к планетам солнечной системы, в первую очередь к Марсу и Венере. Без ракеты подобного класса невозможно решать подобные задачи», — отметил эксперт.

Более того, запуск стал проверкой для космодрома Восточный, предположил специалист. «Проведенные испытания были испытаниями не столько самой ракеты, сколько стартового комплекса, а точнее, сочетания стартового комплекса и ракеты-носителя», — поделился Натан Эйсмонт.

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«Самое важное в данном запуске заключается в том, что была испытана не только ракета. Она уже успешно взлетала три раза из Плесецка, который является стартовой площадкой Минобороны со всеми ограничениями Минобороны. Для гражданских целей данный полигон не очень подходит. Было решено построить новый стартовый комплекс, место было выбрано самое удобное по всем параметрам — это полигон Восточный», — добавил он.

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» впервые в истории была успешно запущена с космодрома «Восточный» 11 апреля. Она вывела на орбиту разгонный блок «Орион» c полезной испытательной нагрузкой. Ракета вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец», созданный российской частной компанией.

Ранее пуск ракеты дважды отменялся из-за технических сбоев.

«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива.

Ранее сообщалось, что NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за 45 дней.