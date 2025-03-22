С МКС вернулись астронавты — у них проблемы с позвоночником

Астронавты провели в невесомости девять месяцев из-за технической неисправности.

Астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор, проведшие девять месяцев на Международной космической станции (МКС), рискуют столкнуться с постоянными болями в спине. Невесомость на станции способствует удлинению и выпрямлению позвоночника, тогда как на Земле он снова сжимается и теряет прочность.

По мнению эксперта в области костной системы и эндокринологии Дины Адимулам, земная гравитация может усилить боль у космонавтов, особенно учитывая утрату костной массы и деградацию мышц, характерные для условий невесомости.

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19 марта космический корабль Crew Dragon компании SpaceX завершил миссию Crew-9, приземлившись неподалеку от побережья Флориды. Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня 2024 года на борту Boeing Starliner в рамках первого пилотируемого запуска этого аппарата. Хотя изначально их возвращение было запланировано на 14 июня, техническая неисправность судна отсрочила завершение миссии.

Ранее сообщалось, что на МКС заработала система видеокамер, передающая изображение в режиме реального времени через платформу YouTube.