Самая древняя галактика озадачила астрономов

Галактика JADES-GS-z14-0 сформировалась менее чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва.
Астрономы опять озадачены. Галактика JADES-GS-z14-0 – самая дальняя и, соответственно, самая ранняя из когда-либо обнаруженных — оказалась слишком яркой по сравнению с тем, чего обычно астрономы ждут от галактик родом из ранней Вселенной.
В январе 2024 с помощью приборов на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрофизики смогли подтвердить, что красное смещение JADES-GS-z14-0 составляет 14.32 – а это значит, что галактика побила предыдущий рекорд и была признана самой отдаленной системой звёздных скоплений.
Красным смещением называется эффект увеличения длины волны при удалении волны от излучателя. Нам это явление – разновидность эффекта Доплера – известно благодаря тому, как меняется звук проезжающего мимо поезда: при удалении его сигнал становится ниже.
Учёным также удалось доказать, что видимый нами свет галактики исходит в основном от молодых звёзд.
«Такое количество звездного света означает, что галактика в несколько сотен миллионов раз больше массы Солнца! Это вызывает вопрос: как природа могла создать такую яркую, массивную и большую галактику менее чем за 300 миллионов лет?», – отметили астрономы в своём заявлении.
Более того, анализ света также показал большое количество пыли и кислорода в недрах JADES-GS-z14-0, что несвойственно для такой древней галактики. Это означает, что эти тяжелые элементы образовались в ней вследствие формирования, а затем взрыва нескольких поколений массивных звёзд – что довольно трудно выполнимо в такой небольшой промежуток времени.
Как выглядит самая одинокая галактика во Вселенной
Многое в обнаруженной галактике противоречит предыдущим знаниям учёных о поведении и состоянии ранних галактик на заре Вселенной – поэтому что-то исследователям вскоре точно предстоит переосмыслить.
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