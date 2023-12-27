Самое милое послание: NASA отправило в космос видео с котиком

Ну наконец-то нормальные космические послания!

В ходе эксперимента миссии «Психея» космический аппарат, который прямо сейчас направляется к Главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером, отправил обратно на Землю ролик с играющим котом по кличке Тэйтерс. Видео изначально было добавлено в базу данных зонда, чтобы проверить возможности потоковой передачи данных.

Все прошло как по маслу: несмотря на то, что расстояние во время эксперимента более чем в 80 раз превышало расстояние между Землей и Луной (около 30 миллионов километров), передача видео с котом заняла всего 101 секунду с максимальной скоростью передачи данных системы 267 мегабит в секунду. Это быстрее, чем большинство широкополосных подключений к интернету на Земле!

На видео кот Тэйтерс, который является питомцем одного из сотрудников NASA, гоняется за лазерной указкой. На видео также наложена графика с технической информацией – на ней указан орбитальный путь зонда, характеристики лазера и скорость передачи данных.

С тех пор система также демонстрировала высокую скорость передачи данных и повышенную точность наведения во время еженедельных проверок. За все время команде удалось загрузить в общей сложности 1,3 терабита данных. Для сравнения: миссия НАСА «Магеллан» на Венеру за всю свою миссию с 1990 по 1994 год передала только 1,2 терабита.

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В рамках миссии зонд «Психея» должен добраться до одноименного металлического астероида, изучение которого может пролить свет на происхождение планетных ядер. Психея – самый тяжелый из известных астероидов класса М. Считается, что это ядро протопланеты, остаток после столкновения, которое содрало все остальные слои. Радарные наблюдения говорят, что этот астероид состоит из железа и никеля.

Зонд был успешно запущен в космос в октябре 2023 года. Ожидается, что он достигнет цели и начнет основную научную работу в январе-феврале 2026 года.