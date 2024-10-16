Самое мощное суперлуние этого года случится уже на этой неделе

17 октября «Луна Охотника» достигнет пика.

Третье и самое величественное суперлуние этого года можно будет наблюдать уже в этот четверг. В центральной России луну во всем великолепии и полноте получится рассмотреть в восточной и юго-восточной частях неба в послеобеденное время.

17 октября Луна будет находиться от Земли на расстоянии 357 364 километров – максимальная близость в сравнении со всеми другими полнолуниями этого года.

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Первое суперполнолуние 2024 года случилось 19 августа – тогда наш спутник находился от нас в 361 969 километрах, и по официальной классификации это не считалось полноценным «суперлунием» (здесь объясняем, почему). Но октябрьское полнолуние подходит под это определение по всем параметрам. Более того, это полнолуние станем первым в осеннем сезоне — если считать по «тропическому» календарю и отталкиваться от дня равноденствия, которое случится 22 сентября. Незадолго до этого мы также наблюдали «Урожайную Луну» — она стала полной 18 сентября.

Полнолуние на окраине Петропавловска-Камчатского Фото: Дмитрий Уткин / фотохостинг Russian Traveler

Полнолуния октября принято величать «Луной Охотника», потому что именно в этот сезон по англосаксонским традициям охотники начинали готовиться к наступающей зиме, запасаясь дичью, забивая скот и консервируя мясо.

Полнолуние 17 октября будет происходить в созвездии Рыб – огромный лунный диск можно будет наблюдать и за несколько дней до, и через несколько дней после.