Самое вулканическое место в Солнечной системе: снимки «Юноны»

NASA поделилось новыми снимками спутника Юпитера Ио.

Космический корабль «Юнона» 15 октября пролетел в 11 680 километрах от поверхности Ио. Новые изображения демонстрируют северный полярный регион спутника Юпитера и некоторые вулканические шлейфы от продолжающихся извержений.

Учитывая, что примерно 150 из 400 известных вулканов на Ио постоянно извергаются, для ученых это не стало большим сюрпризом, но увидеть вулканический спутник Юпитера в действии было для них довольно увлекательно.

Ученые говорят, что свежие изображения – самые четкие, которые получало человечество с тех пор, как зонд «Галилео» изучал газового гиганта и его спутники в период с 1995 по 2003 год.

«Подобные изображения обеспечат исследователям Ио плотную аналитическую работу на долгие годы. Они покрывают антиюпитерианское полушарие Ио, прежде чем пройти над северной полярной областью Ио и расположиться над субюпитерианским полушарием спутника», – Джейсон Перри, исследователь из Университета Аризоны, ранее работавший в миссии «Галилео».

Ио – увлекательный спутник. Он лишь немного больше земной Луны и изобилует вулканами. Инфракрасные изображения показывают, что спутник покрыт расплавленным материалом, который поднимается из-под поверхности Ио, создавая огромные озера лавы.

Это происходит из-за беспокойной гравитационной среды. Орбита Ио вокруг Юпитера представляет собой эллипс, а это означает, что гравитационное влияние Юпитера меняется, также меняя форму Ио по мере вращения спутника. В свою очередь, на Ио оказывают собственное влияние другие галилеевы спутники – Каллисто, Европа и Ганимед. Это создает фрикционный нагрев крошечного спутника, который плавит его внутренности, а они затем извергаются повсюду по поверхности Ио.

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15 изображений Ио, сделанные «Юноной» Фото: NASA

Эффект от всех этих взаимодействий получается колоссальный. Постоянный поток сернистого газа, вырывающийся из Ио, направляется на орбиту Юпитера, где образует огромный тор плазмы, которая постоянно отклоняется и ускоряется вдоль силовых линий магнитного поля планеты-гиганта. Когда он достигает полюсов, этот материал падает в атмосферу Юпитера, взаимодействуя с находящимся там материалом, создавая постоянные ультрафиолетовые полярные сияния – невидимые невооруженным глазом.

Новые изображения раскрывают ранее незамеченные детали северного полярного региона Ио, где есть невулканические горы, достигающие высоты до 6000 метров. Поскольку регион не вулканический, он не меняется со временем так сильно, как некоторые из наиболее активных регионов.

В ближайшие месяцы «Юнона» продолжит совершать близкие пролеты возле Ио. 30 декабря 2023 года и 3 февраля 2024 года зонд должен пролететь на расстоянии всего 1500 километров от поверхности Ио.