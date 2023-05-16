Сатурн стал рекордсменом по количеству спутников. Он вновь обогнал Юпитер

Твой ход, Юпитер.

Между Юпитером и Сатурном уже давно идёт соревнование – кто больше спутников заведёт. И лидируют они в нём с переменным успехом – в зависимости от того, насколько внимательно считают учёные и какие новые методы поиска спутников они принимают. Несколько месяцев назад у Юпитера обнаружили 12 новых спутников – всего у гиганта их стало 92, и его признали рекордсменом.

Однако на орбите Сатурна учёные недавно обнаружили еще 62 новых объекта, сопровождающих планету. Теперь им известно 145 спутников Сатурна, и пальму первенства вручили ему.

Команда астрономов изучала снимки Сатурна, сделанные за несколько лет, и в результате смогла найти даже крошечные его спутники – диаметром всего 2,5 километра. Именно они позволяют астрономам собрать воедино прошлое Сатурна.

На самом деле обнаружить маленькие спутники, вращающиеся вокруг Юпитера и Сатурна, довольно сложно. Эти две планеты являются самыми большими в Солнечной системе, и они очень яркие в небе, особенно с позиции наблюдателя с Земли – они всегда освещены солнечным светом. Это делает поиск маленьких тусклых объектов особенно трудным.

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Критерии для определения естественного спутника планеты довольно широки. Нет требований к форме, массе, диаметру или составу; рассматриваемый объект просто должен иметь стабильную орбиту вокруг другого, более крупного тела, которое не является звездой. Таким образом, у планет, карликовых планет и даже астероидов могут быть свои спутники.

Но недостаточно просто заметить объект рядом с планетой и заявить, что вы нашли новый спуьтник. Объект необходимо отслеживать, в идеале по нескольким орбитам, чтобы можно было проанализировать его путь и определить, стабилен ли он.

Орбитальные траектории четырех недавно открытых спутников Сатурна Фото: Academia Sinica

Все недавно открытые спутники принадлежат к трем группам спутников Сатурна, классифицируемым как «неправильные». Они вращаются вокруг планеты по большим эллиптическим орбитам под наклонным углом по отношению к «обычным» лунам Сатурна. Также они вращаются в направлении, противоположном вращению Сатурна.

Астрономы считают, что эти группы новых объектов – свидетельство столкновений между спутниками, которые произошли в какой-то момент в недавнем прошлом Сатурна. Они оставили после себя множество обломков, тоже ставших спутниками.