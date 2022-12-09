Сбросьте астероид в любое место планеты и посмотрите, что будет: интерактивный симулятор

Устройте настоящую катастрофу в реальном времени.

Новая интерактивная карта позволяет пользователям отправить астероиды в любую точку мира, чтобы понаблюдать за тем, какие разрушения это вызовет.

Интерактивное приложение, получившее название Asteroid Launcher, позволяет вам выбрать место падения, диаметр астероида, скорость, с которой он упадет на землю, и угол столкновения, а затем выяснить размер оставленного кратера и его глубину, количество мгновенно погибших людей и эквивалент взрыва в тротилах.

Например, если астероид диаметром в километр ударит по центру Москвы со скоростью 20 метров в секунду и под углом 45°, он мгновенно сотрет с лица Земли 1,58 миллиона человек и образует кратер глубиной 669 метров. Воздействие взрыва будет эквивалентно 72 гигатоннам, а энергии высвободится больше, чем во всем мире потребляется за год. Система сообщает, что столкновение такого масштаба происходит на планете в среднем каждые 677 тысяч лет.

Кроме того, в этом случае 7,33 миллиона человек погибли бы от последствий, 248 тысяч человек получили бы ожоги 3-й степени, 438 тысяч человек – ожоги 2-й степени. В пределах 128 километров от удара у людей могла бы загореться одежда, а деревья загорелись бы в радиусе 235 км от удара.

Анимация Asteroid Launcher Фото: neal.fun

Asteroid Launcher также рассчитывает количество людей, дополнительно погибших от ударной волны упавшего астероида, количество людей, получивших повреждение легких и разрыв барабанных перепонок, радиус от места взрыва, где будут разрушены здания, максимальную скорость ветра после взрыва и количество людей, которые погибнут от его воздействия, а также магнитуду землетрясения и масштаб жертв от него.

Asteroid Launcher – детище творческого программиста Нила Агарвала, который рассказал, что на создание проекта его вдохновил любимый фильм «Столкновение с бездной».

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«Я люблю фильмы-катастрофы и прокручиваю в голове разные сценарии конца света. На этот проект ушло около двух месяцев, один месяц на исследования и один месяц на кодирование и анимацию», – Нил Агарвал.

Он использовал данные исследовательских работ доктора Гарета Коллинза и доктора Клеменса Румпфа, которые изучают последствия столкновения с астероидом.

«Я выбрал эти исследовательские работы, потому что в них есть подробные уравнения и модели всех различных эффектов столкновения с астероидом: тепловое излучение, ветер, ударные волны, землетрясения и т. д. Они также отлично обобщают текущие знания в этой области», – говорит Агарвал.

Asteroid Launcher использует Apple Maps для извлечения спутниковых снимков Земли в свою симуляцию и наложения слоев визуализации на выбранную область, чтобы показать пользователям, как далеко простираются разрушения. Но у ученых уже есть еще более точные модели столкновений с астероидами, которые они запускают на суперкомпьютерах, тогда как Asteroid Launcher – это упрощенная версия.

«Этот инструмент скорее предназначен для того, чтобы помочь широкой публике узнать больше о столкновениях с астероидами», – Нил Агарвал.

Пользователи Asteroid Launcher также могут выбрать тип материала, из которого-сделан астероид, заменив камень, например, на более тяжелое золото. Однако система не учитывает другие важные показатели, которые влияют на разрушительную силу космических камней, такие как точный состав материала и плотность астероида.