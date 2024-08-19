Сегодня в небе: «осетровое» суперлуние

Суперлуние возникает во время новолуния или полнолуния, когда луна достигает перигея, то есть точки максимального сближения с Землей. В этом году мы сможем наблюдать несколько таких ярких явлений, но это – первое из тех, что случатся в полнолуние. А ещё оно уникально по ряду других причин.

Первое суперполнолуние 2024 года случится 19 августа в 21:26 по московскому времени. Точнее, именно на это время выпадет его пик.

Вообще любое полнолуние в августе принято называть «осетровым» – это связано с древним обычаем ловить эту пресноводную рыбу именно в этом месяце, когда она наиболее активна.

Но нынешнее полнолуние, чья кульминация приходится на 19 августа, получило ещё более яркое название – «голубая суперлуна». Всё из-за астрономической причуды, а не из-за цвета нашего спутника. Луну называют «голубой» если она достигает полнолуния уже второй раз за месяц (месячная голубая луна) или третий раз за сезон, на который приходится четыре полнолуния вместо трёх (сезонная). В таком случае счёт ведётся по «тропическому» календарю — то есть от зимнего или летнего солнцестояния до дня равноденствия.

А вы знали? Название «голубая луна» связано с устойчивым английским выражением «once in a blue moon». Оно используется, когда мы хотим показать, что событие происходит крайне редко или вообще маловероятно, аналог нашего «когда рак на горе свистнет». Считается, что в английском языке оно произошло от фразы «once in a moon» – то есть раз в месяц, редко, а слово «голубой» добавили просто как усилитель, которое подчеркивает уникальность или нереальность события — ведь голубой луны не бывает!

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В 2024 году после солнцестояния 20 июня полнолуние уже наблюдалось 22 июня и 21 июля. «Осетровая» луна произойдет 19 августа, а следующее за ней полнолуние случится уже 18 сентября. То есть за летний сезон до дня осеннего равноденствия 22 сентября мы будем наблюдать целых четыре полнолуния, что соответствует общепринятому определению «сезонной голубой луны».

По подсчётам астрономических служб, голубые луны случаются всего лишь раз в два-три года. В последний раз такое событие наблюдалось в октябре 2020 года. Но голубое полнолуние этого августа станет особенно уникальным – мало того, что луна в этом месяце «осетровая», она ещё и подойдет к Земле на очень близкое расстояние — а это уже по-настоящему «супер»!

Луна на фоне башни Исеть, Екатеринбург. 1 мая 2020 Фото: Алексей Кудинов / фотохостинг Russian Traveler

Считается ли полнолуние августа настоящим «суперлунием»? По классификации американского астронома Ричарда Нолле, суперлунием называется явление, во время которого полнолуние или новолуние совпадает с максимальной или почти максимальной точкой сближения Луны и Земли (в пределах 90%). В 2024 году ближайший перигей случился 10 марта во время новолуния и был равен 356 895 км. Получается, в этом году суперлунием можно будет называть все полнолуния и новолуния в перигее от 361 857,2 км (90% от мартовского перигея) и ближе. Несмотря на то, что в августе полнолуние немного не дотягивает до этого определения – в понедельник с нашим спутником нас всё ещё будут разделять 361 969 километров — многие астрономы решили закрыть на это глаза. В конце концов, разница невелика, а такие яркие события случаются нечасто.

Голубым суперлунием можно будет любоваться невооруженным взглядом в течение нескольких дней, начиная с воскресенья 18 августа по утро среды 21 августа. Но в понедельник вечером 19 августа во время восхода луны наш спутник будет сиять в небе особенно ярко. Следующие суперлуния, даже более мощные, чем августовское, можно будет наблюдать 18 сентября, 17 октября (Луна Охотника, первое полнолуние после осеннего равноденствия) и 16 ноября.