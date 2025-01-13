Семь планет скоро выстроятся в небе на парад

Астрономическое явление можно будет наблюдать с Земли 28 февраля, хотя уже за месяц до этого часть участников парада будет отлично видна на небосклоне.

В ближайшие недели земляне станут свидетелями сразу нескольких «парадов планет» – этот популярный термин используется, чтобы описать «визуальное выравнивание» сразу нескольких обитателей нашей Солнечной системы при наблюдении с Земли.

Уже 21 января 2025 года шесть планет – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн — одновременно выстроятся на небе по одну сторону от Солнца. Конечно, полноценным астрономическим выравниванием планет «в одну линию» это событие не станет — подобные случаи происходят раз в несколько миллионов лет, если вообще возможны в масштабах Вселенной из-за трехмерности пространства. Но уже само наблюдение невооруженным глазом сразу за несколькими планетами, которые одновременно появятся на небе вблизи друг друга, может станет настолько красочным событием, что некоторые неточности в терминологии можно и опустить.

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Выравнивание Марса, Юпитера, Урана, Нептуна, Венеры и Сатурна 21 января 2025 года, вид в Северном полушарии Фото: Sky Wаlk через приложение Sky Tonight © Vito Technology, Inc.

А через месяц, 28 февраля, парад планет приобретет ещё большую масштабность, когда к шести упомянутым небесным телам присоединится ещё и Меркурий – увидеть такое большое количество планет по одну сторону от Солнца удается в самом деле нечасто.

Наблюдать выравнивание планет лучше всего в вечернее время после захода Солнца. Если повезёт и погода будет безоблачной, то это можно будет сделать и без телескопа – правда, для наблюдения за Нептуном и Ураном лучше использовать хороший бинокль или телескоп. Чтобы не запутаться, важно помнить, что в отличие от звёзд, планеты не мерцают на небосклоне, хотя выглядят такими же светящимися яркими точками. На вечернем небе 21 января красноватый Марс будет виден в созвездии Близнецов, а Юпитер проявится чуть выше, в созвездии Тельца. Венера и желтоватый Сатурн будут находиться неподалеку друг от друга в созвездии Водолея.

Не огорчайтесь, если погодные условия и дела не позволят вам наблюдать за парадом в упомянутые даты: планеты побудут рядом ещё какое-то время, увеличивая наши шансы на созерцание космических чудес на небе.