Сенсация? Возможно, вселенная вдвое старше, чем мы думали

Такую теорию выдвинул физик-теоретик Раджендра Гупта из Университета Оттавы.

Объединив существующую теорию расширяющейся Вселенной с второстепенным объяснением, называемым гипотезой усталого света, Гупта обнаружил, что Большой взрыв мог произойти 26,7 миллиарда лет назад. Это в два раза больше, чем предсказывают современные модели.

По словам Гупты, это может объяснить, почему самые далекие наблюдаемые галактики выглядят удивительно зрелыми для звездных поселений, которые должны были существовать всего полмиллиарда лет.

Оценка возраста Вселенной мало чем отличается от угадывания дня рождения ребенка по его росту. Объекты на расстоянии во всех направлениях выглядят немного краснее, чем можно было бы ожидать от их характерных узоров света. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что пространство расширяется, растягивая эти световые волны, как натянутую пружину.

Поскольку свету требуется время для преодоления расстояний, предполагается, что более красный свет – это более старый свет, прошедший большее расстояние. Опираясь на эту предполагаемую скорость роста в обратном направлении, можно использовать расширение, чтобы определить, когда Вселенная была компактным объектом, кипящим концентрированной энергией.

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Однако это была не единственная попытка объяснить, почему свет на расстоянии кажется более красным. В 1929 году швейцарский астроном Фриц Цвикки предположил, что свет просто теряет свою силу над такими огромными участками космоса. Меньше энергии означает более низкую частоту и большую длину волны, сдвигая спектр ярких, далеких объектов.

Как говорит Гупта в своем недавно опубликованном предложении, это не означает, что эти две концепции являются взаимоисключающими. Гибридная гипотеза Гупты предполагает, что Вселенная действительно настолько велика, как мы думаем, расширившись до своих размеров в результате Большого Взрыва в прошлом. Он начинает с двух моделей расширяющейся Вселенной: одна основана на стандартных предположениях о равномерности и плоскостности космоса, а вторая вводит некоторые изменения, связанные с так называемой константой связи.

Константы связи описывают взаимодействие сил между частицами, например, то, как электромагнитные поля двух протонов, находящихся в непосредственной близости, будут определенным образом влиять на поведение друг друга.

У всех сил есть константа связи, которая вовсе не обязательно постоянна и меняется с энергией. Это оставляет место для достаточного изменения констант связи, чтобы влиять на поведение света. Если эта константа менялась со временем, наши расчеты возраста Вселенной могли бы значительно отличаться.

«Наша недавно разработанная модель растягивает время формирования галактик на несколько миллиардов лет, делая возраст Вселенной 26,7 миллиарда лет, а не 13,7, как предполагалось ранее», – заключает Гупта.