Сибиряки засняли зрелищное сгорание астероида над Якутией: посмотрите, как это было

Космический камень засекли менее чем за сутки до приближения к нашей планете. Астрофизики пророчили столкновение с Землей с вероятностью 100%. Но к счастью, серьезной опасности не было: «пришелец» сгорел в атмосфере.

Астероид, получивший официальное обозначение 2024 XA1, вчера вечером сгорел в атмосфере Земли, оставив после себя яркую вспышку.

Камень размером примерно в 0.8 метра вошёл в атмосферу над Сибирью 3 декабря в 19:17 по московскому времени. Точка столкновения с нашей планетой пришлась на безлюдное место, примерно в 165 километрах от города Ленска в Республике Саха (Якутии).

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Астроном Леонид Еленин стал одним из первых в русскоязычном пространстве, кто описал приближение космического камня. Учёный успокоил своих подписчиков, уточнив, что несмотря на 100%-ую вероятность столкновения с Землей, астероид сгорит в атмосфере и до землян «вряд ли что-то долетит».

Но вспышка при сгорании камня в атмосфере Земли оказалась действительно очень красочной: особенно внимательным и терпеливым удалось заснять яркий метеор.