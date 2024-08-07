Сколько галактик во Вселенной?

Считается, что Вселенная возникла 13,8 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва – а в течение последующего миллиарда лет начали формироваться первые галактики.

Подсчитать количество галактик во Вселенной непросто – даже с помощью самых мощных существующих телескопов сейчас мы можем рассмотреть не более 3% космического пространства вокруг нас, поясняют астрофизики из Европейского космического агентства и Планетологического института США.

Это так называемая «наблюдаемая Вселенная» – часть пространства, откуда свет успел долететь до нас. С учётом того, что Вселенная постоянно расширяется, а на раннем этапе её формирования у света была фора, обозримое для нас расстояние в каждом направлении составляет около 46 миллиардов световых лет (область на видимой границе этого расстояния зовется «горизонт частиц»). Не секрет, что это всего лишь малая часть от реальных масштабов Вселенной.

Если же мы захотим посчитать сколько галактик во всем этом гигантском пространстве, можно воспользоваться старой схемой – посчитать количество галактик на небольших, наблюдаемых нами участках, и умножить это число на размер всего пространства (количество галактик можно узнать, измерив общее количество света и оценив, сколько источников потребуется для его создания). Тут, конечно, может возникнуть другой вопрос о том, какая должна быть минимальная масса у звёздного скопления, чтобы считать их галактикой.

«Если мы установим консервативное ограничение по массе, например, миллион солнечных масс, то в итоге получим среднее число галактик во Вселенной от начала времен до сегодняшнего дня – около 1–2 триллионов», — поясняет астрофизик Кай Ноеске из Европейского космического агентства, отвечающий за связи с общественностью.

Теплая августовская ночь и яркий млечный путь над Белогорским монастырем в Пермском крае Фото: Кирилл Кузнецов / фотохостинг Russian Traveler

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Однако стоит понимать, что в ранней Вселенной, скорее всего, было больше галактик, чем в наше время, поэтому эти значения усреднены. Помимо этого, эти подсчеты не совсем объективны – они получены на основе того, что космические телескопы типа «Хаббла» видят внутри нашей Солнечной системы, а значит, их возможности затруднены из-за светового шума вокруг нашей планеты.

А вот данные с камеры на борту межпланетной станции New Horizons, которая смогла оставить позади все эти отвлекающие источники света в нашей системе, предполагают уже другие, меньшие значения: предположительно около 100-200 миллиардов галактик в видимой Вселенной.

Галактика М31 Андромеда и ее спутники М32 и М110 Фото: Дмитрий Селезнев / фотохостинг Russian Traveler

Разброс в этих значениях довольно большой: в этих 3% наблюдаемой Вселенной сосуществуют как минимум 100 миллиардов, а как максимум – два триллиона галактик. Если довести эти значения до 100% (с учетом того, что мы считаем, что видим как минимум 3%), то получится приблизительное число всех существующих во Вселенной галактик.

Но стоит понимать – реальных размеров Вселенной мы не знаем. Астрофизики здесь могут философски заключить — если она всё же бесконечна, то и количество вращающихся в ней галактик бесконечно тоже.