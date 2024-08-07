Скоро на небе вспыхнет новая звезда

В ближайшие дни астрономы советуют уделить особое внимание северному небесному полушарию – там, вблизи яркого Арктура, расположилась дуга созвездия Северная Корона, где вскоре произойдет редкое астрономическое событие.
«Новая» звезда загорится на нашем небосклоне в ближайшие недели и продолжит сиять на ночном небе северного полушария в течение примерно пяти дней, предсказывают астрономы.
Новые – это звёзды, чья светимость резко увеличивается в разы в результате вспышки звёзд, взаимодействующих в двойной системе — белого карлика (некогда красного гиганта, который прошел свой звездный цикл и, сбросив оболочку, ушёл на покой) и его звезды-компаньона.
Именно такая необычная парочка и расположилась в созвездии Северная Корона примерно в 3 000 световых лет от нас.
Звезда T Северной Короны (T Coronae Borealis) внутри созвездия – также известная как «полыхающая звезда» — относится к разряду повторных новых, у которых наблюдаются мощные вспышки, с каждым разом увеличивающие своё сияние. Как и все новые, Т Северной Короны это двойная звездная система (спектрально-двойная звезда): белый карлик размером примерно с Землю вращается вокруг красного гиганта, медленно забирая у него водород.
Белый карлик все ещё остается горячей и плотной звездой – хоть со стороны и кажется довольно тусклым. Когда он накапливает большое количество водорода, давление и жар запускают реакцию ядерного синтеза — и, как следствие, взрыв. Именно эту яркую вспышку мы и сможем наблюдать с Земли со дня на день вплоть до сентября (предсказать точную дату астрономы не в силах).
Взрыв Т Северной Короны повторяющийся – он происходит примерно раз в 80 лет, порождая новую, которая на короткое мгновение увеличивает свою яркость практически в 10 000 раз. Последний раз люди наблюдали её вспышку в 1946 году, и сейчас астрономы с нетерпением навострили телескопы на эту часть неба, уповая на пунктуальность звезды.
Этот взрыв не уничтожит ни белого карлика, ни красного гиганта – материалы их взрывной реакции просто выбросятся в космос, а пляска этих двух небесных тел продолжится дальше. Красный гигант всё так же продолжит снабжать своего тусклого соседа материалами своей жизнедеятельности, а белый карлик будет готовиться к новой вспышке.
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