Скоро на небе вспыхнет новая звезда

В ближайшие дни астрономы советуют уделить особое внимание северному небесному полушарию – там, вблизи яркого Арктура, расположилась дуга созвездия Северная Корона, где вскоре произойдет редкое астрономическое событие.

«Новая» звезда загорится на нашем небосклоне в ближайшие недели и продолжит сиять на ночном небе северного полушария в течение примерно пяти дней, предсказывают астрономы.

Новые – это звёзды, чья светимость резко увеличивается в разы в результате вспышки звёзд, взаимодействующих в двойной системе — белого карлика (некогда красного гиганта, который прошел свой звездный цикл и, сбросив оболочку, ушёл на покой) и его звезды-компаньона.

Именно такая необычная парочка и расположилась в созвездии Северная Корона примерно в 3 000 световых лет от нас.

Звезда T Северной Короны (T Coronae Borealis) внутри созвездия – также известная как «полыхающая звезда» — относится к разряду повторных новых, у которых наблюдаются мощные вспышки, с каждым разом увеличивающие своё сияние. Как и все новые, Т Северной Короны это двойная звездная система (спектрально-двойная звезда): белый карлик размером примерно с Землю вращается вокруг красного гиганта, медленно забирая у него водород.

T Coronae Borealis (T CrB) 8 мая 2024 года, до вспышки Фото: Sebastian Goralik / Flickr

Белый карлик все ещё остается горячей и плотной звездой – хоть со стороны и кажется довольно тусклым. Когда он накапливает большое количество водорода, давление и жар запускают реакцию ядерного синтеза — и, как следствие, взрыв. Именно эту яркую вспышку мы и сможем наблюдать с Земли со дня на день вплоть до сентября (предсказать точную дату астрономы не в силах).

Реклама

Взрыв Т Северной Короны повторяющийся – он происходит примерно раз в 80 лет, порождая новую, которая на короткое мгновение увеличивает свою яркость практически в 10 000 раз. Последний раз люди наблюдали её вспышку в 1946 году, и сейчас астрономы с нетерпением навострили телескопы на эту часть неба, уповая на пунктуальность звезды.

Перетекание вещества на белого карлика в тесной двойной системе в представлении художника Фото: NASA/CXC/M.Weiss / Wikimedia Commons

Этот взрыв не уничтожит ни белого карлика, ни красного гиганта – материалы их взрывной реакции просто выбросятся в космос, а пляска этих двух небесных тел продолжится дальше. Красный гигант всё так же продолжит снабжать своего тусклого соседа материалами своей жизнедеятельности, а белый карлик будет готовиться к новой вспышке.