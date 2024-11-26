Ослепительное Солнце: сделаны самые четкие снимки нашей звезды

Высококачественные изображения были присланы на Землю космическим аппаратом Solar Orbiter, который отправился к солнечной поверхности в 2020 году.

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало четыре новых снимка Солнца, которые Solar Orbiter сделал ещё в марте 2023 года, находясь от звезды на расстоянии в 74 миллиона километров. В агентстве пояснили, что им потребовалось столько времени на публикацию изображений из-за длительного и сложного процесса обработки 25 кадров, из которых состоит каждый снимок.

Космический аппарат, оснащенный различными инструментами для получения высококачественных изображений Солнца, смог заснять не только зернистый слой фотосферы звезды, но и уловить движение материала на её поверхности, а также наивысшие точки концентрации её магнитного поля.

Три первых изображения были получены с помощью сканера PHI: этот инструмент на борту космического аппарата позволяет измерять фотосферное векторное поле звезды и скорости прямой видимости.

На первой фотографии (выше) Солнце представлено в привычном нам свете, а на его поверхности можно рассмотреть турбулентные ячейки плазмы, которые создаются благодаря процессу конвекции, то есть подъему горячей плазмы из глубин Солнца и опусканию холодной плазмы на нижние слои. Если приблизить снимок, они будут заметны по всей солнечной поверхности за исключением регионов с более темными и холодными областями, известными как солнечные пятна.

Второе, зелёно-жёлто-голубое изображение (ниже), представляет из себя «магнитограмму» – то есть карту магнитных полей звезды. На этом снимке особенно заметны области концентрации магнитных полей вокруг солнечных пятен, которые по своей природе более холодные. Это объясняется тем, что интенсивные магнитные поля вокруг них мешают нормальному процессу конвекции, и эти области не получают столько же тепла, как другие, поясняют астрофизики.

«Магнитограмма» - карта магнитных полей Солнца Фото: ESA & NASA/Solar Orbiter/PHI Team

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Третий, красно-голубой снимок (второй в галерее выше), является так называемой «тахограммой»: по нему можно судить о скорости и направлении движения материала, составляющего солнечную поверхность. Синий цвет демонстрирует движение к космическому аппарату, а красный – прочь от него. На этом снимке также можно заметить, что несмотря на заметное вращение Солнца вокруг своей оси, плазма вблизи солнечных пятен словно выталкивается наружу – ещё одно абнормальное поведение в этих областях.

Снимок солнечной короны Фото: ESA & NASA/Solar Orbiter/PHI Team

Четвёртое, более яркое изображение солнечной короны (выше), было получено уже с помощью другого инструмента EUI (Extreme Ultraviolet Imager). С его помощью учёные отслеживают взаимосвязь между поверхностью Солнца и внешней короной – поэтому на этом снимке особенно ярко видны вырывающиеся наружу клубы светящейся плазмы в районе солнечных пятен.

Команда ЕКА обещает, что в следующий раз они смогут собрать подобную мозаику из нескольких изображений гораздо быстрее и будут предоставлять подобные снимки Солнца в высоком разрешении как минимум дважды в год.