Солнце извергло «плазменный водопад» высотой 100 тысяч километров

Наше светило продолжает приближаться к пику активности.

На снимке, сделанном астрофотографом Эдуардо Шабергером Пупо 9 марта, видно, как из Солнца стеной извергается мощный сплошной поток плазмы высотой примерно 100 тысяч километров. Этого достаточно, чтобы поглотить около восьми планет размером с Землю.

Затем эта плазма, как кажется, вновь возвращается к нашему светилу, что дало явлению прозвище «водопад».

«На экране моего компьютера было похоже, что сотни потоков плазмы стекают по стене. Это действительно было зрелище, лишившее меня дара речи», – Эдуардо Шабергер Пупо.

По оценкам ученых, плазма падала вниз со скоростью до 36 тысяч километров в час. Эти плазменные водопады являются солнечным эквивалентом полярных сияний на Земле. Такая структура называется выступом полярной короны.

Протуберанцы на Солнце обычно имеют форму гигантских щупалец горячей плазмы, тянущихся к космосу большой дугой. Но когда они возникают около полюсов Солнца, а точнее в его полярных районах, магнитные поля настолько сильны, что вместо того, чтобы тянуться дальше в космос, плазма может очень быстро ринуться вниз к Солнцу.

Из-за расположения этих протуберанцев NASA сравнивает их с полярными сияниями, поскольку они вращаются вокруг полюсов светила примерно на 60-70 градусах солнечной широты.

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Это – самое свежее из череды буквально ослепительных солнечных событий, которые произошли в последние месяцы. Такая частота удивительных наблюдений за Солнцем значит, что оно приближается к пику активности.

Каждые 11 лет магнитные полюса Солнца меняются, что вызывает хаос с локальными магнитными полями, которые взрываются по всей нашей звезде. В этот период более вероятны замечательные солнечные явления.

Любое из этих крупных солнечных событий может высвободить волны энергии, которые устремляются от Cолнца в космос. Если они направлены в сторону Земли, эти так называемые солнечные бури могут нанести ущерб электросетям и другой инфраструктуре, если не подготовиться к ним должным образом.