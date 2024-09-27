Солнце меняет свою полярность: чем это закончится для землян?

Спойлер: волноваться не стоит. Подобное происходит примерно раз в 11 лет.

Мощные геомагнитные бури, интенсивные солнечные вспышки и яркие северные сияния на ночном небе – всё это признаки того, что наша звезда сейчас находится на пике своей активности.

Это значит, что именно сейчас Солнце меняет свою полярность: то есть его южное и северное магнитные поля меняются местами. В этом нет ничего необычного и уж точно смертоносного. Каждый цикл солнечной активности длится приблизительно 11 лет. На него влияет магнитное поле самого Солнца и частота и интенсивность видимых на поверхности солнечных пятен.

В течение 11-летнего цикла эти пятна —более холодные и темные, чем остальные участки фотосферы — возникают и исчезают на солнечной поверхности из-за активности в магнитном поле звезды. Во время минимальной фазы этой активности слабые и редкие солнечные пятна можно заметить (или даже не заметить) вблизи звездного экватора. Но в течение цикла они разрастаются и мигрируют с экватора к одному из полюсов Солнца, выстраиваясь в соответствии с новым магнитным полем.

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На фазе максимума солнечной активности большое количество пятен можно заметить вдоль средних широт Солнца (примерно на 30 градусах северной и 30 градусах южной широты). Перемещаясь всё ближе к полюсам они разрушают существующую полярность. В результате магнитное поле сначала уменьшается до нуля, а затем переходит в новую, противоположную полярность. Затем цикл запускается вновь.

Огромное солнечное пятно, зафиксированное 18 октября 2014 года во время предыдущего солнечного цикла, который начался в 2008 и завершился в 2019 году. Фото: NASA Goddard Space Flight Center

Это небыстрый процесс – смена солнечных полюсов происходит последовательно, в течение нескольких лет. Точную длину цикла измерить сложно, но ранее учёные НАСА предсказывали, что текущий цикл достигнет своего пика именно в середине 2024 года.

Источники этих магнитных полей всё ещё остаются загадкой для учёных. Однако мы с точностью можем сказать, что смена полярности может повлиять на землян – оттуда и сильные геомагнитные бури, вызванные солнечными вспышками и корональными выбросами массы, и новые краски полярных сияний, и проблемы со средствами связи.