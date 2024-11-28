Солнце на пике активности: 3 спутника уже выбило с орбиты. Что будет дальше?

Примерно раз в десятилетие наша звезда меняет свою полярность – в эти моменты Солнце находится на пике своей активности, что сопровождается интенсивными геомагнитными бурями и мощными вспышками.

Сразу три австралийских спутника сгорели в атмосфере Земли всего лишь после двух месяцев пребывания на низкой околоземной орбите.

Эти представители космической программы Бинар от Университета Кертина и не должны были просуществовать долго, однако два месяца – слишком короткий срок даже для них. Небольшие спутники должны были прослужить втрое дольше, рассказали в университете. Винить в их ранней кончине стоить повышенную солнечную активность, которая обещает принести множество проблем не только метеочувствительным людям, но и операторам спутников, вращающихся вокруг нашей планеты.

Примерно каждые 11 лет Солнце входит в новый цикл своей активности: на его поверхности всё интенсивнее возникают солнечные пятна, и в результате южный и северный магнитные полюса Солнца постепенно меняются местами, а потом цикл начинается вновь.

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На пике максимума этой активности большое количество солнечных вспышек и мощные солнечные ветры приводят к высвобождению огромного потока заряженных частиц – именно они нарушают работу электрических компонентов спутников, а увеличившаяся доза ионизирующего излучения приводит к сбоям в радиосвязи.

В университете отмечают, что для спутников на низкой околоземной орбите (менее 2 000 км от Земли) самой большой проблемой является увеличение атмосферного сопротивления: внешняя атмосфера планеты «раздувается» из-за поглощения дополнительной солнечной энергии. Подобная сила нарушает орбиту спутников и может привести к падению – особенно это опасно для спутников, которые болтаются на расстоянии менее 1000 км от Земли. Небольшие студенческие аппараты типа тех самых Binar CubeSat, у которых отсутствуют дорогостоящие двигатели и инструменты, чтобы противодействовать этой силе, могут легко пасть жертвами неблагоприятной космической погоды.

Три мини-спутника CubeSat Фото: NASA/JAXA

Это и случилось с университетскими Binar-2, 3 и 4. Ожидалось, что благодаря новыми солнечным батареям они пробудут в космосе как минимум шесть месяцев, но Солнце решило иначе. Ожидается, что погода в космосе сменится на более благоприятную к 2026 году, а в 2030 году Солнце вернется к своему минимуму и количество пятен уменьшится.

Кстати, повышенная солнечная активность приносит не только проблемы для спутников и людей на Земле, но ещё и красочные полярные сияния – их в этом году было замечено невообразимое множество.