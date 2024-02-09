Солнечная буря вызвала на Земле массовые отключения электроэнергии

Массивная солнечная буря вызвала серьезные сбои в Австралии и Южной Азии.

Колоссальная солнечная вспышка выбросила в космос огромное количество энергии. Поток заряженных частиц двигался с невероятной скоростью – 1 450 000 километра в час. Солнечная буря достигла Земли и вызвала отключения электроэнергии, затронула системы связи, особенно те, на которые полагаются радиолюбители и моряки.

Примечательное событие началось с длительной вспышки, которая произошла на Солнце 7 февраля. К утру среды солнечный взрыв дал о себе знать и на Земле. Центр прогнозирования космической погоды NOAA с тех пор выпустил предупреждение, указывающее на 45-процентную вероятность дальнейших сбоев связи в ближайшие дни.

Вспышка, классифицированная физиками как вспышка М-класса, способна вызывать небольшие или умеренные отключения радиосвязи на дневной стороне Земли. Классификация солнечных вспышек важна, поскольку она напрямую влияет на частоты, используемые, среди прочего, в важнейших службах, включая авиационную связь, правительственные станции времени и метеостанции.

Доктор Тамита Сков, физик-исследователь и специалист по части космической погоды из Лос-Анджелеса, подчеркнула широкое влияние таких солнечных явлений.

«Те, кто обычно подвергаются воздействию таких событий, – это люди, которые полагаются на услуги GPS/GNSS, особенно в высоких широтах, а также фермеры и все, кто использует UAVs для разведки, поиска и спасения или аэрофотосъемки», – Тамита Сков.

Реклама

Вспышки М-класса известны своей способностью вызывать корональные выбросы массы (КВМ), которые представляют собой массивные выбросы плазмы с поверхности Солнца.

Недавний КВМ содержал миллиарды тонн солнечного материала, способного вызвать геомагнитные бури, которые нарушают магнитосферу Земли и работу спутников на орбите посредством ударной волны солнечного ветра.

Инцидент подчеркивает нестабильную природу Солнца: прогнозы EarthSky указывают на высокую вероятность продолжения солнечной активности, включая вспышки C, M и X-класса. В то время как вспышки класса C относительно незначительны, вспышки X представляют собой крупные солнечные события, способные вызвать значительные разрушения во всем мире.

Perseverance обнаружил гигантское пятно на Солнце – его видно даже с Марса читать

За неспокойное поведение Солнца в последнее время ответственно пятно AR3575. Кроме того, к нашей планете скоро обернется еще один опасный регион на Солнце, AR3576, который настолько велик, что недавно его наблюдал даже марсоход Perseverance.

С помощью постоянных исследований и мониторинга ученые продолжают искать методы лучшего прогнозирования, которые позволят смягчить воздействие таких солнечных явлений на наш все более зависимый от технологий мир. Изучение солнечной активности и ее воздействия на Землю является важной частью гелиофизики, науки – которая занимается пониманием Солнца и его взаимодействия с Землей и Солнечной системой.