Солнечная система оказалась самой редкой среди всех планетарных систем

Астрономы классифицировали планетарные системы на четыре категории в зависимости от размеров и расположения планет.
С тех пор как в 1992 году астрономы обнаружили возле звезды Гамма Цефея первую известную экзопланету, началась массовая охота на эти объекты. Поиском занимаются даже астрономы-любители и общими усилиями на сегодняшний день удалось обнаружить более 5300 экзопланет в 3910 планетарных системах.
Имея такое количество данных, астрономы классифицировали эти планеты по разным группам на основе их характеристик. Среди прочих нам известны скалистые планеты, газовые гиганты, суперземли, мини-нептуны и водные миры.
Но можно ли классифицировать подобным образом сами планетарные системы? И если да, то как наша Солнечная система выглядит в космическом масштабе? Ответить на эти вопросы и было целью нового исследования ученых из Швейцарии: они изучили данные из всех 853 систем.
На основе этого анализа команда определила четыре основных категории в зависимости от размеров и расположения планет: подобные (similar), упорядоченные (ordered), антиупорядоченные (аnti-ordered) и смешанные (mixed).
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Подобные системы – это наиболее распространенная компоновка. Все планеты в них примерно одинакового размера. К ним относится известная система TRAPPIST-1, которая содержит семь скалистых планет размером примерно с Землю.
В упорядоченных системах близкие к звезде планеты маленькие и каменистые, а на окраинах находятся газовые и ледяные гиганты. Наша Солнечная система попадает в эту группу, и команда ученых утверждает, что это самая редкая конфигурация. Антиупорядоченные системы устроены наоборот: большие планеты находятся ближе к звезде и становятся меньше по мере удаления. И, наконец, есть смешанные системы, которые, как кажется, не имеют никакой логики в расположении планет.
Так как же планетарные системы оказываются в этих различных конфигурациях? Ученые объясняют, что это частично зависит от начальных условий, из которых рождается система, включая массу диска пыли и газа, который образует планеты, а также от количества тяжелых металлов в родительской звезде.
«Из довольно маленьких дисков с малой массой и звезд с небольшим количеством тяжелых элементов возникают подобные планетные системы. Большие, массивные диски со многими тяжелыми элементами в звезде порождают более упорядоченные и антиупорядоченные системы. Смешанные системы возникают из дисков среднего размера. Взаимодействие между планетами (столкновения), влияют на окончательную архитектуру», – говорит ведущий автор исследования Локеш Мишра.
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