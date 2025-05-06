На днях старая советская станция «Космос-482» рухнет на Землю

В зоне риска, хоть и незначительного — некоторые страны Ближнего Востока.

Советский зонд «Космос-482», запущенный в 1972 году для изучения Венеры, из-за неисправности тогда остался на орбите вращаться вокруг Земли и сейчас – спустя 50 лет — постепенно снижается. Аппарат весит около 500 кг и может неконтролируемо войти в атмосферу Земли примерно 9–10 мая этого года. И это практически уникальный случай, когда аппарат, отправленный исследовать другую планету, вернется «домой».

Капсула аппарата с титановой оболочкой была создана для работы в экстремальных условиях Венеры. Именно поэтому спускаемый модуль очень прочный, так что часть конструкции может пережить вход аппарата в атмосферу и рухнуть на Землю. Однако риск падения обломков на населенные районы низкий – большая часть нашей планеты покрыта океанами.

Эксперты считают, что сбивать аппарат нецелесообразно. Точная точка падения неизвестна из-за сложной орбиты и солнечной активности, но в зону риска попадают области между 52 градусами северной и южной широты, включая некоторые страны Ближнего Востока.

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«Космос-482» — часть советской программы по исследованию Венеры, благодаря которой были получены первые снимки поверхности планеты. Он стартовал в 1972 году с космодрома Байконур и должен был сесть на Венере, но не смог покинуть орбиту Земли.

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