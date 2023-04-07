Создана самая подробная интерактивная карта Марса

На ней можно найти местоположение как действующих, так и завершивших работу марсоходов.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представило интерактивную карту Марса под названием Global CTX Mosaic of Mars с самым высоким разрешением из когда-либо созданных. Если бы ее распечатали, этой мозаики размером 5,7 триллиона пикселей было бы достаточно, чтобы покрыть футбольный стадион. Каждый пиксель покрывает около 25 м² поверхности Красной планеты.

На создание мозаики, созданной Лабораторией визуализации планет Брюса Мюррея Калифорнийского технологического института, ушло шесть лет и десятки тысяч часов. Для составления карты были использованы 110 тысяч изображений аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

«Я хотел сделать что-то, доступное всем. Уже сейчас карту могут использовать школьники. Моя мать, которой только что исполнилось 78 лет, тоже может ей пользоваться. Цель состоит в том, чтобы смягчить барьеры для людей, заинтересованных в изучении Марса», – Джей Диксон, специалист по обработке изображений, возглавлявший проект и управляющий лабораторией Мюррея.

CTX входит в число трех камер на борту Mars Reconnaissance Orbiter, которым руководит Лаборатория реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. Одна из этих камер, созданная для научного эксперимента с визуализацией высокого разрешения (HiRISE), обеспечивает цветные изображения даже небольших элементов поверхности. А CTX, напротив, обеспечивает более широкий обзор местности вокруг заинтересовавших астрономов объектов.

Способность камеры захватывать большие пространства ландшафта сделала CTX особенно полезным для обнаружения ударных кратеров на поверхности Красной планеты. Третья камера, Mars Color Imager (MARCI), возглавляемая той же командой, которая работает с CTX, создает ежедневную глобальную карту погоды на Марсе с гораздо более низким пространственным разрешением.

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Контекстная камера Mars Reconnaissance Orbiter, которая сделала 110 000 изображений, составляющих интерактивную глобальную мозаику, особенно полезна для обнаружения ударных кратеров, подобных тем, что показаны здесь Фото: NASA

Чтобы собрать новую карту из тысяч снимков, Диксон разработал алгоритм сопоставления изображений на основе захваченных ими характеристик. Он вручную соединил оставшиеся 13 000 изображений, которые алгоритм не смог сопоставить. Оставшиеся пробелы в мозаике представляют собой части Марса, которые не были отображены CTX к тому времени, когда Диксон начал работать над этим проектом, или области, закрытые облаками или пылью.

Кнопки внизу интерактивной карты позволяют переходить к известным местам, таким как кратеры Гейл и Езеро, которые исследуются марсоходами Curiosity и Perseverance. Пользователи также могут увидеть вблизи Олимп – самый высокий вулкан в Солнечной системе.

Исследовать карту в подробностях можно здесь