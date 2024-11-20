SpaceX успешно запустила самую тяжелую ракету в истории – в очередной раз

Гигантская сверхтяжелая ракета Starship высотой в 121,3 метра поддерживается ускорителем Super Heavy, оснащенным 33 двигателями Raptor. Этой ночью был совершен очередной её успешный запуск.

Аэрокосмическая компания SpaceX успешно провела шестой экспериментальный (не пилотируемый, то есть без астронавтов) запуск ракеты Starship в ночь на 20 ноября. Это самая тяжелая ракетно-космическая система за всю историю мировой космонавтики. В перспективе Илон Маск рассчитывает, что она будет служить как многоразовая система.

Запуск состоялся на космодроме Starbase в Южном Техасе в 01:00 по московскому времени (здесь можно посмотреть прямую трансляцию с русскоязычными комментариями от экспертов). Ракета Starship шириной 9 метров и высотой в 121,3 была запущена со стартовой площадки в запланированный промежуток времени, а на 2:45 минуте полёта произошло отделение первой ступени.

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В рамках эксперимента подразумевалась очередная попытка поймать ускоритель и первую ступень Super Heavy с помощью «рук-манипуляторов» на стартовой башне – это удалось сделать во время предыдущего, пятого экспериментального запуска 13 октября, когда ускоритель мягко вернулся на Землю на руки Mechazilla, но по неясным причинам повторить успех в этот раз не удалось.

После отделения ускоритель сделал манёвр ухода с траектории полёта и вошёл в траекторию возвращения. После «отказа от ловли бустера» был применен план Б: ускоритель успешно посадили на воду в Мексиканском заливе. В компании пояснили, что для успешного возвращения Super Heavy на стартовую площадку должно совпасть «множество факторов», а команда «нарушила критерии подтверждения операции».

Несмотря на это, в компании считают запуск полностью успешным – впервые корабль смог «включить» в космосе один из своих двигателей Raptor. Ранее основатель SpaceX Илон Маск отмечал, что каждый двигатель Raptor вырабатывает в два раза больше тяги, чем все четыре двигателя самолета Boeing-747 разом. Также теплозащитный экран ракеты выдержал вход в атмосферу.

Кстати, в этот раз ракета также впервые была оснащена «полезной нагрузкой» — плюшевым бананом, который служил индикатором невесомости. Сама многоразовая ракета приводнилась в Индийском океане примерно через час после запуска.